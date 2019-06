Infineon : Liberum reste à l'achat après l'opération Cypress

04/06/2019 | 17:07

Liberum maintient son conseil à l'achat et son objectif de cours de 28 euros sur Infineon, après l'acquisition du fabricant américain de puces électroniques Cypress pour un montant de 9 milliards d'euros.



Selon le bureau d'analyses britannique, l'accord permettra à Infineon d'être plus compétitive sur des marchés clés tels que l'Internet des Objets (IoT), l'automatisation industrielle et l'automobile.



'Le multiple d'acquisition est élevé, mais nous prévoyons qu'Infineon générera suffisamment de synergies de coûts et de revenus pour le justifier', ajoute Liberum.



Le bureau d'études a déclaré que le titre Infineon était actuellement à un 'prix attrayant' compte tenu de son exposition aux marchés en forte croissance et du potentiel de hausse de la rentabilité et des flux de trésorerie liés à l'acquisition de Cypress.



'Le projet d'acquisition de Cypress constitue une étape décisive dans le développement stratégique d'Infineon', a déclaré Reinhard Ploss, PDG d'Infineon.



