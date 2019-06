Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte baisse du Dax 30, Infineon (-6,57% à 15,04 euros) est sous pression après l’annonce de l’acquisition du fabricant américain de semi-conducteurs Cypress pour 9 milliards d’euros en valeur d’entreprise. Cette transaction marque une nouvelle étape dans la concentration du secteur. Selon Invest Securities, elle se traduira par la création du numéro 8 mondial du secteur. La cible a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 2,48 milliards d’euros et un bénéfice opérationnel de 164,5 millions d’euros.Le groupe allemand propose 23,85 dollars en numéraire par action Cypress. Ce prix représente une prime de 46% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur la période allant du 15 avril au 28 mai 2019, dernier jour de bourse avant la publication d'un article à propos d'une cession éventuelle de Cypress." Cette opération ouvrira un potentiel de croissance supplémentaire dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de l'Internet des objets. Cette transaction rend également notre business model encore plus résilient ", a commenté Reinhard Ploss, Directeur général d'Infineon. Invest Securities précise que Cypress est spécialisé dans les microcontrôleurs embarqués et la connectique.Grâce à l'opération, le groupe allemand table sur une croissance des revenus supérieure à 9% sur l'ensemble du cycle pour une marge opérationnelle de 19%. Le ratio investissements sur ventes baissera, lui, à 13%.La transaction devrait permettre de réduire les coûts de 180 millions d'euros par an d'ici 2022 et générer plus de 1,5 milliard d'euros de synergies de revenus à long terme. Elle devrait être relutive au niveau des résultats au cours de la première année après sa finalisation, qui est attendue fin 2019 ou début 2020.