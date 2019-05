Infineon Technologies : La valeur du jour en Europe - Les fabricants de semi-conducteurs de nouveau victimes de tensions sur le commerce

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv INFINEON TECHNOLOGIES -4.16% 16.602 -0.25% STMICROELECTRONICS -1.56% 13.725 18.97%

Les fabricants de semi-conducteurs connaissent une nouvelle séance difficile en Europe, alors que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine tourne à l’escalade. En Suisse, AMS perd 4,48% à 36,03 euros, en Allemagne, Infineon cède 3,94% à 16,64 euros et à Paris, STMicroelectronics recule de 5,08% à 13,815 euros. Pékin a demandé à Washington de corriger ses erreurs si elle souhaite reprendre les négociations. Par ailleurs, la pression monte sur Huawei.Depuis hier, plusieurs articles de presse signalent ainsi que le concepteur de puces ARM suspendrait tous les contacts avec l'équipementier télécoms chinois. Dans une note de service de la société que la BBC s'est procurée, il est indiqué que ses designs contiennent une "technologie d'origine américaine". La société britannique rachetée par Softbank doit donc se plier à la réglementation américaine.Cette décision, si elle se confirme, serait un coup dur pour Huawei car les architectures de puces dessinées par ARM sont à la base de la quasi-totalité des puces pour mobile sur le marché grâce à leur faible consommation." Arm se conforme aux dernières restrictions établies par le gouvernement américain et a des discussions continues avec les organismes gouvernementaux américains appropriés pour s'assurer qu'il continue à s'y conformer. Arm apprécie sa relation avec son partenaire de longue date HiSilicon et espère une résolution rapide de ce problème ", a commenté le groupe technologique.L'alternative est pour Huawei de développer sa propre architecture, mais encore faut-il atteindre les mêmes performances et le même coût que les puces basées sur du ARM, explique Oddo BHF. Ce dernier souligne que la totalité des fabricants ont renoncé à le faire. Il y aurait donc un véritable risque de disparition du groupe chinois à terme du marché des smartphones, à moins d'un règlement de la guerre commerciale.Dans ce scénario noir, les sociétés directement exposées à Huawei devraient faire une croix sur le chiffre d'affaires concerné : il estime le poids dans le chiffre d'affaires à 5% environ pour STMicroelectronics, entre 5 et 10% pour AMS et 1,2% pour Infineon.Ces pertes de revenus pourraient cependant être tout ou partie compensées par la montée en puissance des concurrents du groupe chinois.UBS évoque une autre difficulté pour Huawei, même si ARM reprenait ses contacts avec lui. Sa filiale spécialisée dans la conception de puces, HiSilicon, qui fournit déjà des produits pour les smartphones maison, a besoin de logiciels pour développer ses semi-conducteurs. Or ce domaine est dominé par les sociétés américaines. L'analyste estime que l'absence d'accès à ces outils aurait un impact important sur Huawei.