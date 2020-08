Infineon : Crédit Suisse relève son objectif de cours

05/08/2020 | 11:30

Après de solides résultats trimestriels, Crédit Suisse augmente ses prévisions sur les ventes de 2%, tandis que ses prévisions d'EBIT augmentent de 10 à 15% et le BPA de 14 à 20% sur les 3 prochaines années (2020 à 2022).



' Nous prévoyons maintenant un BPA de 0,59 E / 0,96 E / 1,20 E pour les exercices 2020/2021/2022 '.



Crédit Suisse relève son objectif de cours à 19,2 E (contre 17,0 E) mais confirme son conseil à sous-performance sur la valeur. ' La valorisation semble chère compte tenu de l'endettement élevé ' indique l'analyste.



' Infineon est bien placé pour bénéficier des tendances dans le secteur de l'automobile électrique, l'automatisation et la connectivité de l'Internet des objets ' rajoute Crédit Suisse.



