INFINEON : JPMorgan adopte une recommandation positive

JPMorgan a relevé sa recommandation de Neutre à Surpondérer et son objectif de cours de 18,50 euros à 28 euros sur Infineon. Le bureau d'études souligne qu'il existe de plus en plus de preuves d'un rebondissement mondial du marché automobile alors que les États-Unis se joignent à la reprise en V déjà établie de la Chine. Bien qu'il soit possible qu'il y ait des problèmes d'inventaire à l'avenir, il a longtemps pensé que la transition séculaire vers les voitures hybrides/véhicules électriques est bien établi et sera probablement soutenue par les plans de relance européens.L'analyste pense qu'Infineon est le premier bénéficiaire de cette tendance