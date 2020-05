Infineon : consensus manqué au 2e trimestre

Données financières (EUR) CA 2020 8 578 M EBIT 2020 1 000 M Résultat net 2020 820 M Dette 2020 267 M Rendement 2020 1,53% PER 2020 25,7x PER 2021 20,2x VE / CA2020 2,49x VE / CA2021 2,00x Capitalisation 21 101 M Graphique INFINEON TECHNOLOGIES AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique INFINEON TECHNOLOGIES AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 27 Objectif de cours Moyen 19,31 € Dernier Cours de Cloture 16,95 € Ecart / Objectif Haut 59,3% Ecart / Objectif Moyen 13,9% Ecart / Objectif Bas -14,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Reinhard Ploss Chief Executive Officer Wolfgang Eder Chairman-Supervisory Board Jochen Hanebeck Chief Operating Officer Sven Schneider Chief Financial Officer Renate Köcher Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) INFINEON TECHNOLOGIES AG -22.13% 23 214 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 0.83% 264 074 INTEL CORPORATION -3.11% 243 328 NVIDIA CORPORATION 23.79% 173 948 BROADCOM INC. -17.01% 103 826 TEXAS INSTRUMENTS -13.87% 100 689