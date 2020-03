Infineon : le CFIUS a autorisé le rachat de Cypress

10/03/2020 | 09:30

Le Committee on Foreign Investment in the US (CFIUS), qui examine les rachats d'entreprises américaines par des étrangers, a autorisé le rachat de Cypress Semiconductor Corporation par Infineon Technologies.



La clôture de la fusion reste soumise à l'approbation de l'administration chinoise pour la réglementation des marchés (SAMR) et aux autres conditions de clôture habituelles prévues par l'accord de fusion.



Rappelons que Bloomberg avait annoncé vendredi dernier que les responsables de la sécurité nationale des États-Unis auraient recommandé au président Donald Trump de bloquer l'acquisition de Cypress Semiconductor par Infineon Technologies.



Les responsables auraient estimé que le rachat par Infineon du fabricant de puces américain posait un risque pour la sécurité nationale, avaient déclaré trois personnes proches du dossier à l'agence de presse.



Infineon réalise en effet une part importante de chiffre d'affaires en Chine (environ un tiers de son chiffre d'affaires).



