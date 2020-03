Infineon : les autorités US bloqueraient le rachat de Cypress

06/03/2020 | 11:05

Les responsables de la sécurité nationale des États-Unis recommanderaient au président Donald Trump de bloquer l'acquisition de Cypress Semiconductor par Infineon Technologies, selon des personnes proches du dossier interrogées par Bloomberg.



Le groupe allemand souhaite racheter le groupe américain pour 8,7 Mds$. Les responsables estimeraient que le rachat par Infineon du fabricant de puces américain pose un risque pour la sécurité nationale, ont déclaré trois personnes proches du dossier à l'agence de presse.



Infineon réalise en effet une part importante de chiffre d'affaires en Chine (environ un tiers de son chiffre d'affaires).



La question reste sensible pour les responsables de la commission des investissements étrangers aux États-Unis indique l'agence de presse. Cette transaction pourrait permettre aux acheteurs chinois de mettre la main sur une technologie américaine de pointe souligne Bloomberg.



' Infineon a tenté de négocier un accord avec le gouvernement qui permettrait de poursuivre l'opération, mais n'aurait pas encore réussi à le conclure ' indique Oddo.



' A ce stade, il n'était pas clair pourquoi les responsables du CFIUS (Committee on Foreign Investment in the U.S), qui examine les rachats d'entreprises américaines par des étrangers, voient dans cet accord un risque pour la sécurité nationale ' indique le bureau d'études.



Les analystes indiquent que Cypress vend notamment des composants à l'industrie de la défense, bien que ces produits ne soient pas considérés comme particulièrement sensibles, notamment de la 'mémoire de qualité militaire'.



Oddo souligne également que l'opération doit permettre à Infineon de devenir le 8ème fabricant mondial de semi-conducteurs, mais surtout de devenir n°1 dans l'automobile, les power discretes et la sécurité.



L'accord devait être finalisé d'ici la fin de 2019 ou au début de 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.