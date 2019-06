Infinera : et SIAE MICROELETTRONICA font une démonstration de l'orchestration de services multi-domaines avec compatibilité SDN pour les réseaux 5G

Infinera (NASDAQ: INFN) et SIAE MICROELETTRONICA, un leader des communications sans fil, ont annoncé aujourd’hui l’achèvement fructueux d’une orchestration de services avec compatibilité SDN (réseau défini par logiciel) de bout en bout dans l’ensemble des domaines intégrés du transport IP/MPLS (Multiprotocol Label Switching – Commutation multi-protocoles par étiquette) et du transport par micro-ondes/ondes millimétriques. Effectué en collaboration avec un important opérateur de téléphonie mobile de niveau 1, cet essai de preuve de concept a montré la capacité des opérateurs réseau à simplifier et automatiser les opérations multi-domaines et multi-vendeurs à mesure que les réseaux mobiles évoluent pour prendre en charge les nouveaux services 5G à haute capacité et sensibles à la latence.

L’essai comprenait l'interconnexion transparente du contrôleur de domaine à micro-ondes SM-DC de SIAE MICROELETTRONICA, du contrôleur de domaine IP d’Infinera, de la plateforme à micro-ondes de couche 3 AGS20 de SIAE MICROELETTRONICA, de l’orchestrateur Transcend d’Infinera et des plateformes IP/MPLS de la série de routeurs intelligents 8600 d’Infinera. Tirant parti d’interfaces de programmation d’applications ouvertes basées sur des normes, la solution intégrée de transport IP/MPLS et par micro-ondes a fourni un cadre multi-domaines et multi-vendeurs pour un large éventail de cas d’utilisation dans la création de services compatibles SDN et la gestion du trafic, incluant :

La découverte et la visualisation de réseaux et de services , dont la découverte de l’inventaire des éléments de réseau, de la topologie des liens (Couches 0-3) et des services réseau (Couches 2-3)

En plus de réduire les dépenses opérationnelles via des opérations et la fourniture de services simplifiées, la solution intégrée permet aux opérateurs réseau de réduire leurs dépenses en capital en optimisant l’utilisation de l’infrastructure existante alors que l’on assiste à une augmentation des demandes de capacité des utilisateurs finaux.

« Cette solution s'appuie sur nos solutions de routeurs périphériques de niveau 1 largement déployées et fournit un moyen aisé pour améliorer l'efficience opérationnelle avec une approche évolutive de la migration SDN qui tire parti de l’infrastructure existante », a déclaré Mikko Hannula, vice-président du département Ingénierie et gestion de produits chez Infinera. « Notre solution conjointe avec SIAE MICROELETTRONICA apporte un nouveau niveau d’optimisation réseau dynamique aux réseaux multi-domaines, multi-couches et multi-vendeurs tout en renforçant les avantages opérationnels des réseaux ouverts. »

« Cette mise en œuvre démontre comment les ressources réseau peuvent être exploitées pour mettre en place des services en temps réel dans différentes technologies de transport et sections de réseau », a expliqué Paolo Galbiati, directeur en charge de la gestion des lignes de produits chez SIAE MICROELETTRONICA. « Cela atteste de la manière dont les réseaux SDN peuvent réellement aider les opérateurs à façonner leurs réseaux et à exploiter pleinement le potentiel des réseaux. »

À propos de SIAE MICROELETTRONICA

SIAE MICROELETTRONICA est un leader des technologies de communications sans fil qui propose aux opérateurs des solutions avancées pour le transport, les services et la conception de faisceaux hertziens à micro-ondes et à ondes millimétriques. SIAE MICROELETTRONICA conçoit et produit ses propres composants RF, assurant la liaison entre le labo RF interne, les installations de salles blanches et un assemblage produit complet avec une installation 4.0 de fabrication intelligente SMT de dernière génération.

Pour plus d'informations : http://www.siaemic.com

À propos d’Infinera

Infinera est un fournisseur mondial de solutions réseau innovantes permettant aux transporteurs, opérateurs Cloud, gouvernements et entreprises de faire évoluer la bande passante des réseaux, d’accélérer l’innovation dans les services et d’automatiser les opérations réseau. Le portefeuille de produits pour les réseaux optiques par paquets de bout en bout offre une rentabilité et une performance inégalées dans le secteur pour les applications de transport métropolitain et d’interconnexion à grande distance, sous-marines et des centres de données. Pour en savoir plus à propos d’Infinera, rendez-vous sur le site www.infinera.com, suivez-nous sur Twitter @Infinera ou lisez nos derniers articles de blogue sur www.infinera.com/blog.

Infinera et le logo Infinera sont des marques déposées d’Infinera Corporation.

