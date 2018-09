Infoclip : Découvrez Sage BI Reporting pour Sage 100cloud Paie

Fournir des tableaux de bord sociaux pertinents pour mesurer la performance de vos équipes et optimiser le suivi de vos indicateurs sociaux devient un enjeu majeur dans le pilotage vos ressources humaines. Enrichissez Excel®, votre outil d'analyse de performance, en y apportant une intelligence et une analyse profonde, précise de vos données de gestion Sage.

Vous capitalisez sur le fonctionnel d'Excel® en démultipliant ses capacités de reporting

Vous construisez et actualisez vos tableaux de bord sur Excel® en interrogeant les données issues de votre solution de paie Sage. Vos calculs sont automatiques. Vous construisez vos propres états à partir de vos données et vous consolidez les prévisions de rémunérations et d'embauches par service ou par filiale.

Vous présentez des tableaux de bord, précis et illustrés

Grâce au moteur (In-Memory) innovant et robuste, la puissance de calcul à la cellule permet de construire le tableau dont vous avez besoin. Vous recalculez les tableaux en disposant de la dernière information disponible dans l'entrepôt de données. Les outils de mise en forme vous permettent de faire émerger les informations clés. Vous choisissez la forme la plus appropriée pour optimiser leur compréhension et interprétation : graphiques, tableaux, courbes, dashboards… Vos feuilles Excel® deviennent de véritables sources d'informations.

Vous partagez l'information en toute simplicité

Vous stockez l'information puis vous diffusez vos reportings directement par mail, les imprimer ou encore les consulter en toute sécurité, avec ou sans Excel®, sur n'importe quel support. Aucune compétence technique n'est requise pour publier un tableau.

FONCTIONNALITÉS PHARES