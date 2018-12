Infoclip : L’évolution de l’activité comptable avec Sage FRP 1000cloud

La Clinique Internationale du Parc Monceau est un établissement privé de santé situé à Paris. Fondée en 1970, cette Clinique généraliste a développé une expertise dans le traitement des pathologies gynécologiques, la chirurgie des pathologies liées à l'obésité et la chirurgie de la main. Elle héberge également un des plus grands centres de dialyse privé de Paris. Deux cents salariés y travaillent au côté des cent cinquante médecins qui y exercent en libéral. L'activité médicale de la Clinique est encadrée par son conventionnement avec la Sécurité Sociale. En dehors des actes médicaux, son chiffre d'affaires provient de la vente des services hôteliers et annexes favorisant le confort des patients lors de leur séjour et des honoraires versés par les praticiens pour la mise à disposition des plateaux techniques et du personnel infirmier et administratif. En 2016, la Clinique Internationale du Parc Monceau réalisait un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Pour gérer son activité comptable, la Clinique a choisi Sage FRP 1000cloud.

Entretien avec Jean-Michel Robin, Directeur administratif et financier.

Gagner en ergonomie et en souplesse pour l'activité comptable

« Jusqu'en 2013 nous utilisions un outil métier pour gérer la facturation auprès des clients, des caisses primaires d'assurance maladie et la comptabilité générale. Il était devenu obsolète, autant dans la forme que dans ses fonctionnalités : il manquait d'ergonomie et de souplesse. Suite à un rachat, le prestataire a décidé de conserver les aspects métiers et d'abandonner la partie comptabilité. Nous devions donc identifier quel logiciel comptable du marché pouvait répondre à nos besoins. Nous voulions un logiciel pouvant s'adapter aux spécificités de notre mode de fonctionnement, un logiciel performant pour tenir nos livres auxiliaires et notre comptabilité générale, simple d'utilisation tout en répondant parfaitement aux exigences fiscales, notamment le suivi de la TVA. »

Sage FRP 1000cloud : le choix de la modularité

Parthena Consultant, partenaire Sage, a remporté le marché grâce à sa volonté de répondre à nos problématiques et à sa capacité technique d'accompagner notre Clinique dans cette évolution. « La collaboration avec Parthena a été facile et nous a apporté une vraie valeur ajoutée : d'une part ils connaissaient bien notre marché ce qui nous a fait gagner du temps et d'autre part, ils ont été très présents et proactifs sur l'accompagnement de notre structure dans le déploiement et la prise en main de Sage FRP 1000cloud. Les consultants du cabinet ont su soulager notre équipe et assurer une mise en place dans les délais prévus. En 2016 nous avons intégré une deuxième Clinique dans notre périmètre de gestion. »

Ce fut l'occasion d'opérer une mise à niveau du logiciel et d'interfacer notre outil de gestion des achats avec Sage FRP 1000cloud. C'est un gain d'efficacité considérable puisque cela nous évite une double saisie des factures. Mon équipe peut se consacrer à des tâches d'une plus grande valeur ajoutée.

« Grâce à l'ampleur des fonctionnalités nous sommes dans un processus d'amélioration continue : tous les trimestres nous intégrons de nouvelles fonctionnalités dans nos usages. »

Cela nous permet d'automatiser des tâches que nous faisions auparavant à la main, comme les rapprochements bancaires, les situations mensuelles.

« En cas de disfonctionnement les équipes de Parthena sont extrêmement réactives : non seulement nous avons une réponse dans la demi-journée mais elles prennent toujours le temps d'expliquer les origines du problème et nous transmette les bonnes pratiques pour éviter que cela arrive de nouveau. »

Des process sécurisés et une organisation plus souple

La mise en place de Sage FRP 1000cloud favorise l'autonomie des collaborateurs.

Le logiciel est à la fois simple à comprendre et à utiliser. Les nouveaux collaborateurs peuvent s'auto-former sans problème. J'ai gagné également en fiabilité et en sécurité dans la gestion administrative car pour chaque utilisateur je peux paramétrer ses accès et l'étendue de ses actions. Il peut ainsi monter en compétence dans son domaine de connaissances jusqu'à la maîtrise de l'outil sans risque pour d'autres activités. Notre organisation est donc plus réactive et l'activité comptable plus solide.

« Et il me reste de nombreuses fonctionnalités à découvrir pour exploiter pleinement le logiciel, nous pouvons aller encore plus loin avec Sage et Parthena ! »

La confiance des partenaires externes renforcée

Jean-Michel Robin confirme.

Pour toutes nos obligations réglementaires Sage FRP 1000cloud est un gage de fiabilité aux yeux de nos partenaires externes. C'est une solution bien implantée dans les entreprises françaises, elle est connue des experts-comptables, des commissaires aux comptes et de l'administration fiscale.

« Ils savent que les extractions des données sont solides et constituent des éléments fiables. Nous pouvons même leur fournir un compte d'accès pour qu'ils s'y connectent directement et cherchent les informations dont ils ont besoin. Ce qui fait gagner du temps à l'ensemble des intervenants. »