Infoclip : Microsoft injecte des fonctionnalités IA à Dynamics 365

Microsoft lance son premier ensemble de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle pour son produit CRM cloud. Un bon moyen pour l'éditeur de se positionner sur ce marché après Salesforce notamment.

Pour mieux rivaliser avec le leader du marché, Salesforce, Microsoft a lancé une série d'applications utilisant l'intelligence artificielle pour les clients de son logiciel de gestion de la relation client Dynamics Cloud. Baptisées Dynamics 365 AI, ces différentes briques d'IA ont été annoncées dans un billet de blog. Alysa Taylor, vice-présidente des applications d'entreprise et de l'industrie, y écrit qu'il y a deux ans, « lorsque nous avons lancé Dynamics 365, nous avons commencé à démolir les silos traditionnels de la gestion de la relation client (CRM) et des progiciels de gestion intégrée (ERP). Nous voulions réinventer les applications métiers plus modernes, unifiées, intégrées à Office 365 et nativement basées sur Microsoft Azure. »

Les trois premières applications concernent les ventes, le service à la clientèle et la connaissance du marché. Dynamics 365 AI for Sales doit permettre de mieux hiérarchiser les transactions les plus importantes pour les commerciaux et mieux faire émerger des renseignements afin d'accélérer les actions. Dynamics 365 AI for Customer Service associe les technologies d'IA et de comprehéension du langage naturel de Microsoft pour offrir au service client un accès plus intelligent aux données client et la possibilité de tirer parti des chatbots pour gérer les requêtes de moindre importance. Enfin, AI for Market Insights vise à aider les équipes de marketing et de médias sociaux à accéder à des informations exploitables plus rapidement pour une réponse plus rapide aux besoins des clients.

Il s'agit là de toutes les caractéristiques de l'apprentissage automatique que Salesforce a lancées avec Einstein il y a deux ans. Les clients sont donc peu incités à croire que Microsoft a devancé son rival CRM avec ces annonces. Au contraire, il rattrape la tendance globale du secteur d'intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle dans les applications d'entreprise. La disponibilité générale des solutions AI pour Dynamics 365 est calée au 1er octobre.

Pour plus d'information et un accompagnement personnalisé n'hésitez pas à contacter nos experts