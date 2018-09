Infoclip : SAP HANA facilite concrètement la transformation digitale

La mise en place d'une plate-forme numérique de nouvelle génération nécessite de combiner de multiples technologies. Encore faut-il qu'elles puissent simplement interagir, partager les données, automatiser les tâches ou sécuriser les processus.

Par ailleurs, l'efficacité d'une telle plate-forme repose sur sa capacité à traiter tous types de données, avec une attention toute particulière portée sur la qualité des informations.

Plate-forme complète de gestion de bases de données, SAP HANA assure à la fois l'intégrité et la qualité des données, en procurant des performances inégalées grâce à la technologie In-Memory. Cette dernière procure aussi ces avantages à la modélisation, à la gestion et à la sécurité des données.

Les fonctions analytiques avancées de SAP HANA apportent une visibilité en temps réel des activités de l'entreprise, et révèlent automatiquement de nouveaux indicateurs inédits en combinant différentes informations et technologies : analyse de texte, données spatiales (cartes, géolocalisation…), graphes, analyse de flux transactionnels et métier, streaming, Big Data, etc.

De plus, les analyses prédictives améliorent l'agilité de l'entreprise qui sait anticiper ses actions en passant de la réactivité à la proactivité.

La plate-forme SAP HANA intègre également tous les outils nécessaires au développement d'applications de nouvelle génération, combinant transactionnel et analytique. Le développeur choisit son langage de programmation, et la même application peut être déployée sur tout type de terminal : PC, smartphones, tablettes, kiosques numériques, etc.

Parce que tous ces services (et bien d'autres encore) sont totalement intégrés au sein de la plate-forme et reliés entre eux, la conception et le déploiement d'applications s'avèrent très rapides sous SAP HANA, aussi bien sur site que sur le cloud ou sur mobile.

Si l'on compare SAP HANA à l'utilisation de bureaux physiques, on passe de la location d'espaces vides à aménager à l'entrée dans des locaux préinstallés, équipés de tous les services nécessaires à une entreprise avec la possibilité de les adapter à ses propres besoins.

