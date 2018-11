SAP Business One for SAP Hana : L’avis de 3 grands chefs d’entreprise sur les avantages de l’ERP Cloud pour les PME

La technologie a ouvert la voie à des méthodes de travail plus efficaces. Nous pouvons envoyer des fichiers n'importe où dans le monde, et la collecte de données qui autrefois prenait des heures peut maintenant être effectuée en quelques secondes.

La plupart des entreprises ont opté pour des solutions de planification des ressources d'entreprise (ERP) pour automatiser leurs processus, et beaucoup ont constaté que leurs systèmes ERP deviennent encore plus robustes lorsqu'ils sont déployés dans le cloud. Les conglomérats et les petites et moyennes entreprises (PME) ont constaté que l'ERP basé sur le cloud offre de multiples avantages, notamment des coûts réduits, une évolutivité et un niveau de sécurité amélioré.

Trop beau pour être vrai ? Ne nous croyez pas uniquement sur parole. Pour illustrer les bénéfices de l'ERP Cloud, examinons trois PME de l'Asie du Sud-Est : Huber's Butchery, Tokopedia et DPF Pte Ltd. Ces entreprises ont déplacé leurs applications ERP dans le cloud et n'ont pas regretté ce choix.

Baldinger Bakery : Améliorer la fabrication et la distribution

Baldinger Bakery produit du pain frais depuis plus de 128 ans. En plus de fournir à des générations de familles de délicieux produits de boulangerie, cette entreprise sous-traite également pour certains des plus grands noms de l'industrie alimentaire. En raison de sa croissance et son expansion rapides, Baldinger Bakery prévoit d'ouvrir plus d'emplacements pour répondre aux attentes des clients.

Pour répondre aux exigences de l'entreprise en pleine croissance, Baldinger avait besoin d'une solution commerciale capable de suivre le parcours de ses produits, de la matière première jusqu'aux produits finis, et d'améliorer le temps de livraison pour ses clients. Une plate-forme ERP basée sur le cloud a rendu cela possible.

Avec un ERP entièrement intégré basé sur le cloud, Baldinger possède un système de production et de distribution accéléré et maintient un contrôle de bout en bout de ses opérations. En seulement trois mois depuis son passage au cloud, Baldinger a constaté une amélioration de 30% du traitement des commandes, une accélération de la préparation et de l'expédition en entrepôt et une précision de livraison de 99%. Ces améliorations se sont traduites par d'énormes économies pour Baldinger et ont renforcé la relation de l'entreprise avec les clients nouveaux et existants.

Living Proof : Augmenter les revenus et élargir le portefeuille de produits

Basé à Cambridge, Massachusetts, Living Proof offre des produits de soins capillaires de haute qualité qui utilisent les dernières technologies en matière de biotechnologie. Avec plus de 100 récompenses, Living Proof est à la pointe des solutions de beauté innovantes. D'une petite entreprise, elle est devenue une entreprise aux multiples lignes de produits. Pour faire face à l'augmentation de la demande, l'entreprise a dû utiliser de nouvelles solutions informatiques.

Avec une solution ERP basée sur le cloud, Living Proof a créé un système qui a renforcé la chaîne d'approvisionnement et la fabrication, tout en utilisant une infrastructure minimale. Les avantages de l'utilisation d'un ERP basé sur le cloud se sont révélés triples : 330% de chiffre d'affaires en plus et 400% de croissance du nombre d'unités. La marque a même réalisé une amélioration en introduisant de nouvelles lignes sur le marché par 230%.

Coffice : simplifier les processus de comptabilité et d'inventaire

La société autrichienne Coffice est un distributeur de machines à café automatisées et des consommables associés. Différentes organisations allant des cabinets d'avocats aux agences de publicité ont apprécié le café de qualité proposé par Coffice. La société assure un excellent café en livrant uniquement le lait le plus frais et les grains de café les plus fins, ainsi que ses machines à café faciles à utiliser.

Avec un personnel réduit, Coffice avait besoin de solutions ambitieuses pour mieux planifier, contrôler et gérer son inventaire. Depuis 2012, la société tire parti de son ERP basé sur le cloud pour simplifier la comptabilité et la gestion des flux de matières. Cet ERP Cloud a non seulement simplifié les processus de Coffice, mais a également fourni à l'entreprise des statistiques précises sur les revenus des ventes et les bénéfices.

En adoptant une solution basée sur le cloud, Coffice a accéléré la facturation, permis une analyse précise des revenus des ventes pour chaque groupe de produits et simplifié les processus comptables. Ces changements ont permis à Coffice de mieux contrôler ses structures financières et d'inventaire.

Les avantages de l'ERP cloud pour les PME

Comme pour tout investissement financier ou technologique, si vous envisagez un ERP cloud, vous devez prendre le temps d'évaluer les besoins de votre entreprise et d'en étudier soigneusement les avantages pour les PME :

Plus de sécurité. Certains propriétaires de PME refusent d'abandonner l'hébergement local de leur ERP parce qu'ils pensent que cela rendrait leurs données vulnérables. Alors que le débat de la sécurité du on prem contre cloud est toujours en cours, la plupart ont fait confiance au cloud. Pourquoi ? Des exigences de sécurité plus strictes pour les fournisseurs d'ERP cloud les obligent à épuiser toutes les possibilités pour s'assurer que leur technologie est toujours la plus sécurisée. Plus de productivité. Une autre préoccupation parmi les propriétaires de PME est la perturbation du travail suite à un changement technologique. Mais un tel inconvénient n'est que temporaire. Passer à une plate-forme basée sur le cloud augmente réellement la productivité. Il permet une collaboration plus facile et en temps réel entre les employés. Plus besoin de contacter d'autres membres de l'équipe pour, disons, un fichier, car il est accessible n'importe où. Moins de temps pour les processus fastidieux signifie plus de temps pour l'innovation, ce que chaque organisation devrait poursuivre dans cette économie numérique. Plus d'économies. Comparé à la mise en œuvre et à la maintenance d'un système informatique en interne, les solutions basées sur le cloud et le stockage de données coûtent bien moins cher en capital initial. Même les frais de service mensuels d'un ERP cloud sont plus rentables sur le long terme. En éliminant les frais de maintenance annuels et en facturant uniquement par utilisateur / par mois, l'ERP cloud est plus économique que les systèmes nécessitant des licences coûteuses et des mises à niveau matérielles et logicielles constantes. Plus d'agilité. L'ERP Cloud offre la flexibilité, l'accessibilité et la mobilité qui supplantent les systèmes existants. Comme l'ERP est administré hors site et sur un système disponible en ligne, les tâches de déploiements sont plus faciles.

Une façon d'assurer un résultat positif lors de la mise en place de solutions basées sur le cloud est de faire un essai avant de mettre en service le nouveau système. La procédure consiste à tester d'abord l'ERP cloud avec quelques employés et à s'assurer qu'ils sont bien formés pour gérer le système. Cela atténuera tout problème pouvant survenir après la modification de l'infrastructure informatique et, en même temps, révélera quel personnel sera libéré pour gérer d'autres tâches. Les ressources peuvent alors être réaffectées ou les équipes internes doivent être réorganisées pour maximiser le potentiel de l'entreprise.

Pour réussir à passer au cloud ERP, vous devez engager un fournisseur d'ERP cloud réputé et expérimenté qui a à cœur les meilleurs intérêts de votre entreprise. Une fois l'ERP opérationnel dans le cloud, découvrez comment optimiser les fonctionnalités de la technologie. Qui sait, vous pourriez simplement révolutionner la façon dont votre entreprise fonctionne et accélérer son succès.