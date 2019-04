Bénéfices trimestriels en hausse pour les Indiens TCS et Infosys

Bombay (awp/afp) - Les groupes de services informatiques indiens TCS et Infosys ont annoncé vendredi une hausse de leurs bénéfices nets sur le trimestre janvier-mars, portés par leurs carnets de commandes et une série d'importants nouveaux contrats.

Tata Consultancy Services (TCS), plus grosse société informatique indienne et filiale du conglomérat Tata Group, a publié un bénéfice net en hausse de 17,7% à 81,26 milliards de roupies (1,04 milliard d'euros) au quatrième trimestre de son exercice financier 2018-2019 (1er avril-31 mars).

Les recettes trimestrielles de l'entreprise, dont le siège est à Bombay, ont progressé de 18,5% sur la même période.

"C'est la plus forte croissance du chiffre d'affaires que nous ayons eue au cours des quinze derniers trimestres", a déclaré son PDG Rajesh Gopinathan, cité dans un communiqué.

"Notre carnet de commandes est plus important qu'au cours des trois trimestres précédents, et les perspectives de contrats sont solides", a-t-il ajouté.

Le grand rival de TCS, Infosys, a pour sa part annoncé une hausse de 10,5% de son bénéfice net pour cette même période.

La société de Bangalore, numéro deux des services informatiques du géant d'Asie du Sud, a indiqué que son bénéfice net consolidé s'était établi à 40,78 milliards de roupies (521 millions d'euros) sur janvier-mars.

Infosys a vu sur ce trimestre ses recettes progresser de 19,1%, à 215,54 milliards de roupies (2,7 milliards d'euros). L'entreprise a gagné 101 nouveaux clients au cours de cette période, portant son portefeuille total à 1.279 clients.

"Nous avons achevé la première année de notre parcours de transformation avec des résultats solides sur de multiples fronts dont la croissance du chiffre d'affaires, la performance de notre portefeuille numérique, le gain d'importants contrats et le nombre de clients", a déclaré Salil Parekh, PDG d'Infosys.

Le secteur des services informatiques indien, qui pèse 150 milliards de dollars et a été jadis un fleuron du pays de 1,3 milliard d'habitants, a connu des hauts et des bas avec le passage à l'ère de l'automatisation et des nouvelles technologies. Il est actuellement en pleine adaptation à son nouvel environnement.

afp/rp