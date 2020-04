INFOTEL : dispose d'atouts pour résister à la crise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Infotel gagne 2,97% à 31,20 euros, soutenu par le relèvement de la recommandation de Portzamparc à Achat au lendemain d'un point sur l'impact du Covid-19 sur son activité. Le spécialiste de la transformation numérique des entreprises a indiqué que la pandémie et les mesures de confinement qui en découlent ont à ce jour un impact mesuré sur son activité.Compte tenu du ralentissement économique attendu et des incertitudes liées à la suite de la pandémie, Infotel, après un excellent démarrage au premier trimestre, anticipe un niveau d'activité en recul au second trimestre. Cette baisse ne peut cependant pas être chiffrée car elle dépend de la durée de confinement et du redémarrage de l'activité du pays.En conséquence, et tant que la visibilité reste aussi incertaine, le groupe n'est pas en mesure de préciser des objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité.Disposant d'une situation financière très solide, sans aucune dette financière, et d'une trésorerie nette en fin d'exercice 2019 de 74,6 millions d'euros, Infotel juge avoir les ressources nécessaires pour traverser cette crise.Dans sa note d'aujourd'hui, Portzamparc souligne que la trésorerie nette couvre plus de 36% de la capitalisation actuelle. Cet atout, ainsi que deux amortisseurs opérationnels (contrats pluriannuels + sous-traitants pour un tiers de l'effectif) ont poussé l'analyste à relever sa recommandation de Renforcer à Acheter.En dépit de sa situation financière solide, le Conseil d'administration d'Infotel a décidé de ne plus maintenir la proposition de dividende à 1,60 euro par action au titre de l'exercice 2019. Une nouvelle proposition de dividende sera soumise à l'Assemblée générale du 20 mai 2020, qui se tiendra au siège social, hors présence physique des actionnaires.