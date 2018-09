Infotel : affiche sa confiance pour l'exercice 2018

Données financières (€) CA 2018 231 M EBIT 2018 25,3 M Résultat net 2018 17,0 M Trésorerie 2018 71,5 M Rendement 2018 2,54% PER 2018 18,06 PER 2019 16,98 VE / CA 2018 1,09x VE / CA 2019 0,97x Capitalisation 322 M Graphique INFOTEL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique INFOTEL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 63,0 € Ecart / Objectif Moyen 30% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Bernard Connes-Lafforet Chairman & Chief Executive Officer Josyane Muller Chief Financial Officer, Director & Deputy CEO Michel Koutchouk Director, Deputy CEO & Head-Investor Relations Hélène Kermorgant Director Éric Fabretti Deputy Chief Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) INFOTEL -9.54% 370 MICROSOFT CORPORATION 32.35% 859 914 RED HAT 18.83% 25 607 ATLASSIAN CORPORATION PLC 102.99% 21 515 SPLUNK INC 40.40% 17 520 CITRIX SYSTEMS 25.84% 15 023