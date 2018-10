Infotel : EuroLand à l'achat, ajuste sa cible

25/10/2018 | 10:30

L'analyste EuroLand Corporate annonce ce jour confirmer sa recommandation 'achat' sur le titre Infotel, après une publication au titre du troisième trimestre marquée par 'une accélération notable de l'activité'.



'Après la publication d'un S1 déjà très dynamique (+11,5%), Infotel affiche une accélération notable de son activité au T3. Le CA s'établit à 55,7 ME, en croissance de +13,7%, faisant ressortir le CA 9 mois à 170,8 ME (+12,2%). Ces chiffres sont au-dessus de nos attentes et nous amène à rehausser notre attente de CA pour l'exercice en cours', commente Euroland.



Ainsi, après mise à jour du modèle de valorisation et des paramètres de marché (hausse de la prime de risque et baisse des comparables), l'objectif de cours d'EuroLand sur Infotel ressort à 58,00 euros (vs 61,60 euros), soit un upside potentiel de quelque 60%.





