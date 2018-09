Infotel : Portzamparc réduit sa cible, mais ne désarme pas

20/09/2018 | 10:14

Portzamparc a réduit son objectif de cours de 66,4 à 60,8 euros sur l'action de l'ESN Infotel, après que la direction a 'prévenu que sa marge baisserait du fait d'importants investissements en formation'. Les analystes maintiennent cependant leur conseil d'achat sur la valeur, estimant que 'la croissance a un prix'.



Les spécialistes ne s'attendaient pas à ce que lesdits investissements pèsent autant sur la rentabilité. 'Le recul devrait selon nous être moins marqué sur l'année avec au 2e semestre un moindre impact de ces hausses de coûts et un effet de base favorable sur les royalties IBM', indique une note. Cela étant, la baisse de 30 points de base de la marge opérationnelle courante initialement envisagée sur 207 devient trop conservatrice 'au regard de cette publication et des tensions qui se renforcent sur les ressources humaines', et Portzamparc vise maintenant une marge de 10% sur l'année, contre 10,9% précédemment. Idem pour la croissance organique estimée, ramenée de 9,1 à 8,3%.



Cela étant, Portzamparc reste positif sur le dossier : 'malgré les freins liés aux tensions sur les ressources, le titre reste selon nous d'une grande qualité avec des fondamentaux solides en services et de bonnes surprises potentielles sur les logiciels', saluent les spécialistes.





