Infotel : Portzamparc toujours à l'achat

26/07/2018 | 13:33

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a confirmé ce matin son conseil d'achat sur le titre de l'ESN Infotel. L'objectif de cours est ajusté à la hausse de 65,3 à 66,4 euros.



Le groupe a signé un premier semestre (S1) 'en ligne avec nos attentes', indiquent les spécialistes, les services comme les logiciels contribuant à la croissance. Certes, 'le groupe prévient que sa marge va baisser au S1, de manière contenue selon nous et du fait notamment d'un effort de formation soutenu. Mais nous comprenons que le management espère rattraper cela au S2', commentent les spécialistes.



Et Portzamparc d'ajouter : 'La bonne nouvelle de la publication réside dans la signature de deux contrats Orlando, avec Air Transat et surtout avec Air France. Véritablement lancé en début d'exercice, ce logiciel avait déjà convaincu ATR et Air Tahiti.'



Bref, en dépit des tensions du côté des ressources humaines, la performance d'Infotel est jugée 'très solide'.





