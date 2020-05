Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. : On profitera du trading range pour se positionner 12/05/2020 | 08:35 achat En cours

Cours d'entrée : 9.51€ | Objectif : 11€ | Stop : 8.7€ | Potentiel : 15.67% Le titre Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. oscille horizontalement depuis plusieurs semaines. Le retour des cours à proximité de la borne basse de cette zone d'accumulation confère un bon timing à l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 11 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 9.37 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 9.37 EUR.

Points faibles La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 36.63 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Infrastructure de réseaux de télécommunications Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. INFRASTRUTTURE WIRELESS ITA.. 8.88% 9 868 ZAYO GROUP HOLDINGS, INC. 0.98% 8 314 BHARTI INFRATEL LIMITED 5.37% 4 267 - PT SARANA MENARA NUSANTARA .. -1.12% 2 960 CHORUS LIMITED 0.00% 1 957 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUC.. -2.61% 1 643 OCK GROUP 0.97% 115 HF COMPANY -39.08% 11

Données financières (EUR) CA 2020 695 M EBIT 2020 384 M Résultat net 2020 242 M Dette 2020 3 383 M Rendement 2020 2,45% PER 2020 36,8x PER 2021 28,6x VE / CA2020 18,0x VE / CA2021 15,1x Capitalisation 9 125 M Prochain événement sur INFRASTRUTTURE WIRELESS IT 11/05/20 Q1 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 10,73 € Dernier Cours de Cloture 9,51 € Ecart / Objectif Haut 33,6% Ecart / Objectif Moyen 12,9% Ecart / Objectif Bas -1,10% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Giovanni Ferigo Chief Executive Officer & Director Emanuele Tournon Chairman Elisa Patrizi Head-Technology & Operations Filomena Passeggio Independent Director Agostino Nuzzolo Director