INWIT : réunion le 26 juillet sur le projet Vodafone

24/07/2019 | 11:20

INWIT, l'opérateur italien de mâts télécoms contrôlé par Telecom Italia, annonce ce qui pourrait bien constituer une étape décisive dans son projet de rapprochement avec Vodafone en Italie.



Pour mémoire, en février, INWIT avait annoncé la signature, avec Vodafone Italia, d'un protocole d'accord portant sur un 'partenariat de partage de réseau mobile' et l'éventualité du rapprochement des deux entreprises. En Italie, Vodafone détient plus de 11.000 mâts télécoms.



Ce matin, Telecom Italia et INWIT annoncent qu'ils ont convoqué, pour le 26 juillet, leurs conseils d'administration respectifs sur ce sujet. La décision prise sera communiquée au marché dans la foulée.





