Credit Suisse a relevé son opinion de Sous-performance à Neutre et réduit son objectif de cours de 12 euros à 11,50 euros sur ING. Le bureau d’études a justifié sa décision par la sous-performance de 12% en un an de l’action par rapport au secteur des banques en Europe. S’il apprécie la croissance structurelle offerte par la banque, il juge que le consensus est sans doute trop optimiste s’agissant de la croissance et du coût du risque.