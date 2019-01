09/01/2019 | 09:52

Le groupe ING annonce ce matin que sa succursale française change de nom dès aujourd'hui, passant d'ING Direct à ING, dans le cadre d'une démarche d'harmonisation initiée entre toutes les filiales.



'Le passage d'ING Direct à ING permet de réaffirmer le positionnement de simplicité de la marque, 'ING' étant le nom déjà largement utilisé par les clients de la banque. Ce changement (...) permet de renforcer les synergies et de donner plus de force à la marque', explique ING, qui change au passage sa charte de communication clients afin de mettre en valeur la qualité de la relation client.



La banque en ligne compte plus d'un million de clients en France, pour plus de 35,8 millions dans le monde - particuliers, professionnels et institutionnels.





