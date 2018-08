ING : Berenberg reste à 'achat'

06/08/2018 | 14:33

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 16,5 euros sur ING Group, restant ainsi à l'offensive sur le dossier de l'établissement financier néerlandais qu'il qualifie de 'convaincant'.



'L'étendue des gains d'efficience demeure largement mal comprise, le marché n'étant pas prêt à accepter que les coûts d'investissement plus élevés se montreront transitoires', juge le broker allemand dans sa note de recherche.



'Avec un accent plus important mis sur les coûts que la plupart de ses pairs dans l'Union européenne, combiné à des avantages structurels, les réalisations en 2019 devraient soutenir une surperformance', poursuit-il.



