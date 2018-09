La valeur du jour en Europe - ING : le directeur financier victime de l'affaire de blanchiment

Données financières (€) CA 2018 17 834 M EBIT 2018 7 023 M Résultat net 2018 4 926 M Dette 2018 - Rendement 2018 6,15% PER 2018 8,70 PER 2019 8,31 Capi. / CA 2018 2,43x Capi. / CA 2019 2,36x Capitalisation 43 415 M Notations Surperformance© Aide Notes Fondamentales Notation globale Note Trading Note Investissement Croissance Valorisation - Situation Financière - Rentabilité Qualité des publications Visibilité PER Potentiel Rendement Consensus Révision BNA 7 jours Révision BNA 4 mois Révision BNA 1 an Révision CA 4 mois Révision CA 1 an Notes Techniques Timing Court Terme Timing Moyen Terme Timing Long Terme RSI Ecart Bollinger Volumes Anormaux Graphique ING GROEP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine