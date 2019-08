ING Group : BPA meilleur que prévu au 2e trimestre

01/08/2019 | 08:57

ING Group dévoile un bénéfice net stable (+0,6%) à 1,44 milliard d'euros au titre du deuxième trimestre 2019, soit 0,37 euro par action, un niveau supérieur de deux centimes à l'estimation moyenne des analystes.



En données sous-jacentes et avant impôt, le profit s'est tassé de 0,8% à deux milliards d'euros, avec 'une croissance bien diversifiée des prêts à des marges résilientes, ainsi qu'un revenu de commissions stable et des coûts du risque relativement bas'.



En termes de performance commerciale, l'établissement financier néerlandais revendique un gain de clients au détail à titre principal de 300.000 à 12,9 millions, ainsi qu'un afflux net de dépôts de clients de 11,7 milliards d'euros.



