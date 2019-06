ING : fin des discussions avec Commerzbank ?

11/06/2019 | 12:56

Le titre ING est en progression de 1,5% à la Bourse d'Amsterdam après l'abandon du projet de fusion avec ING. La valeur Commerzbank est en hausse également à la Bourse de Francfort (+1,6%).



La direction d'ING ne serait plus intéressée par un rapprochement avec Commerzbank indique le quotidien allemand Handelsblatt. Le groupe aurait décidé de ne pas poursuivre les discussions après plusieurs rencontres entre les directions.



Ralph Hamers, le Directeur Général d'ING avait indiqué il y a quelques jours que les fusions transfrontalières présentent actuellement un intérêt ' limité ' soulignent ce matin les analystes d'Aurel BGC.



Le gouvernement allemand voulait étudier la semaine dernière le scénario d'une fusion entre la banque allemande Commerzbank et la néerlandaise ING selon l'agence de presse Bloomberg. L'Etat allemand détient 15,5% du capital de Commerzbank, ce qui en fait son premier actionnaire.



Des ministres des deux pays auraient évoqué le sujet début mai à Berlin, croit savoir Bloomberg. Berlin souhaiterait que le siège de l'éventuel établissement bancaire soit situé en Allemagne.



A ce jour, les capitalisations boursières d'ING et de Commerzbank sont respectivement de 38,2 et de 7,9 milliards d'euros. A titre de comparaison, en France, Société générale 'pèse' 18 milliards d'euros, Crédit agricole SA 29 milliards et BNP Paribas 51 milliards.



