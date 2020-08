ING : bénéfice net divisé par cinq au 2e trimestre

06/08/2020 | 09:30

ING Group dévoile un bénéfice net en chute de 79% à 299 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2020, soit 0,08 euro par action, un niveau inférieur de quelque cents à l'estimation moyenne des analystes.



Avant impôt, le profit a plongé de 73% à 542 millions d'euros, reflétant des provisionnements collectifs plus élevés sous l'effet notamment de perspectives macroéconomiques dégradées en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19.



La banque néerlandaise souligne néanmoins une amélioration de son ratio CET1 de 15%, grâce à 'un capital plus élevé et un déclin des actifs pondérés du risque, y compris des mesures de gestion de capital et de moindres volumes de prêts'.



