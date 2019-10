31/10/2019 | 10:03

En marge de la publication de ses résultats trimestriels, ING Group annonce la démission de Robert Reibestein de son mandat de membre du conseil de surveillance, 'en raison de problèmes de santé personnels persistants'.



Robert Reibestein était membre du conseil de surveillance de la banque néerlandaise depuis début 2013. Il y occupait les fonctions de président du comité du risque et de membre des comités d'audit et des rémunérations.



