ING : suspension des dividendes

30/03/2020 | 09:28

La banque néerlandaise ING annonce la suspension de tout versement de dividendes sur ses actions ordinaires au moins jusqu'au 1er octobre 2020. Aussi, sa proposition de dividende final prévue à l'assemblée générale du 28 avril est annulée.



'Si nous sommes bien capitalisés et financés, et désireux de fournir à nos actionnaires un rendement attractif, nous jugeons prudent de suivre les recommandations de la BCE, nous permettant une flexibilité encore plus grande dans la crise', explique son CEO Ralph Hamers.



