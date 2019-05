Ingenico Group : Sortie du trading range par la borne basse ? 30/05/2019 | 08:40 vente conditionnée En attente

Cours d'entrée : 69.8€ | Objectif : 59€ | Stop : 76.05€ | Seuil d'invalidation : 78€ | Potentiel : 15.47% L'action Ingenico Group devrait initier un mouvement baissier et s'extraire de de sa zone d'accumulation par le bas.

On pourra se positionner à la vente en cas de rupture des 69.8 € pour viser les 59 €. Graphique INGENICO GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 78.84 EUR.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 76.06 EUR.

Sous-secteur Système de point de vente Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. INGENICO GROUP 42.87% 4 977 NICE HOLDINGS CO LTD --.--% 665 PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD 14.39% 442 POSIFLEX TECHNOLOGY INC --.--% 247 AURES TECHNOLOGIES -14.41% 112 VECTRON SYSTEMS AG 19.27% 82

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 3 249 M EBIT 2019 479 M Résultat net 2019 226 M Dette 2019 1 421 M Rendement 2019 1,97% PER 2019 19,08 PER 2020 16,50 VE / CA 2019 1,81x VE / CA 2020 1,64x Capitalisation 4 469 M Prochain événement sur INGENICO GROUP 11/06/19 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 76,8 € Ecart / Objectif Moyen 8,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Nicolas Huss Chief Executive Officer & Director Bernard André Joseph Bourigeaud Chairman Michel-Alain Proch Chief Financial Officer Xavier Moreno Independent Non-Executive Director Elie Vannier Independent Non-Executive Director