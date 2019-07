Ingenico : Goldman Sachs passe à l'achat

12/07/2019 | 10:25

Jusqu'alors neutre sur le dossier Ingenico, Goldman Sachs est passé à l'achat sur titre du spécialiste français de la monétique. L'objectif de cours est vivement relevé de 55 à 90 euros, soit un potentiel de hausse d'un peu plus de 10%.



En substance, les analystes escomptent une 'stabilisation à court terme' de l'activité de terminaux de paiements, grâce notamment à un rebond de l'Amérique latine et à une base de comparaison devenant plus favorable en Europe et en Amérique du Nord. Les comptes devraient aussi profiter des économies mises en place, quand la branche Retail, elle, affiche toujours une solide croissance organique.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.