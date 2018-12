Ingenico : Invest Securities n'est plus à 'achat'

18/12/2018 | 11:13

Invest Securities dégrade son opinion sur Ingenico de 'achat' à 'neutre', le potentiel de 26% par rapport à son nouvel objectif de cours de 67 euros (contre 78 euros précédemment) étant jugé insuffisant au regard de la faible visibilité.



Alors qu'il était persuadé qu'un changement capitalistique allait s'opérer, permettant une création de valeur à court terme, le bureau d'études pointe que la nouvelle direction a finalement décidé de mettre fin aux discussions et de se concentrer sur l'opérationnel.



'Dans ce contexte, le crédit accordé au futur plan stratégique pourrait être limité', juge l'analyste, qui n'intègre plus que les fondamentaux dans sa valorisation avec la fin de l'intérêt spéculatif, avec à la clé un objectif de cours revu en baisse.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.