Ingenico : Invest Securities n'est plus à 'vente'

24/07/2019 | 10:06

Invest Securities relève son opinion sur Ingenico Group à 'neutre' avec un objectif de cours porté de 60 à 76 euros, considérant que sa position précédente de 'vente' est 'difficilement justifiable à court terme'.



'La performance du premier semestre 2019 n'est visiblement pas extrapolable sur le second, mais Ingenico et son nouveau management ont retrouvé du momentum et du crédit, bien aidés par une reprise de la division B&A', juge l'analyste.



'Ceci étant dit, les incertitudes et les défis sont encore nombreux à moyen et long termes, et sans que cela ne remette en question l'atteinte des objectifs 2021 (déjà intégrés dans nos attentes depuis le CMD en mai), la visibilité reste encore faible', nuance-t-il.



