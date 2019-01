Ingenico : Invest Securities réduit son objectif de cours

23/01/2019 | 11:21

Tout en maintenant son opinion 'neutre', Invest Securities réduit son objectif de cours de 67 à 56 euros, dans le sillage d'un abaissement de 6% de ses estimations de BNA 2018-20 au lendemain d'un troisième avertissement sur résultats pour 2018.



Si les inquiétudes vont se focaliser sur la division banques et acquéreurs, le bureau d'études met également en avant 'la performance relativement médiocre de la division retail, au regard de la dynamique de son marché et des performances de ses concurrents cotés'.



'En l'absence de guidances 2019 jusqu'au 12 février, la visibilité devrait rester très faible, avec la possibilité que l'endettement élevé commence à susciter les inquiétudes', prévient aussi l'analyste en charge du groupe de solutions de paiement.



