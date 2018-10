BONDS : Ingenico reporte une émission hybride en raison des conditions de marché

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des solutions de paiement Ingenico a indiqué mardi avoir reporté une émission de titres hybrides de 300 millions d'euros en raison des conditions de marché. Interrogé par l'agence Agefi-Dow Jones, le groupe évoque la coïncidence de plusieurs émissions de ce type ces derniers jours - Vodafone, EDF notamment - avec lesquelles il ne souhaitait pas être en concurrence. "Il s'agit d'un report afin de bénéficier des meilleures conditions de marché possibles", a précisé un responsable des relations investisseurs. Les émission de titres hybrides donnent droit au capital de l'émetteur, et sont à mi-chemin entre la dette classique et les fonds propres. Pour les analystes de Commerzbank, ce report "pourrait signaler que les conditions se durcissent [sur le marché obligataire] après un mois de septembre très productif", et alors que de nombreuses émissions obligataires sont encore dans les tuyaux.

