CORR :Ingenico confirme ses objectifs annuels après une activité meilleure que prévu au T2

(Correction: les ventes de la division B&A sont établies à 611 millions d'euros au premier semestre et non 612 millions comme indiqué dans une dépêche publiée à 18h07. La marge Ebitda du premier semestre 2019 était de 18,4% et non 15,8%.)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de terminaux et fournisseur de solutions de paiement Ingenico a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour l'année en cours, après une progression de ses bénéfices au premier semestre, et s'est montré confiant dans la finalisation de son rachat par Worldline à l'automne.

La crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur le calendrier du rachat d'Ingenico par Worldline, qui a franchi plusieurs étapes importantes ces dernières semaines avec notamment le dépôt de l'offre d'achat auprès de l'Autorité des marchés financiers, a précisé le directeur général d'Ingenico, Nicolas Huss, lors d'une conférence téléphonique.

Le dirigeant a précisé que l'autorisation de l'opération par la Commission européenne était attendue à la fin septembre, pour une finalisation fin septembre ou début octobre.

Ingenico a fait état d'une performance "solide" au premier semestre, en dépit de l'impact de la crise sanitaire mondiale sur ses revenus.

Le bénéfice net du groupe pour les six premiers mois de l'année s'est établi à 87 millions d'euros, contre 80 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 10%, à 278 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 22,4%, contre 18,4% un an plus tôt. Ces résultats ont été obtenus notamment grâce à la mise en oeuvre des plans d'économies "Fit for Growth" et "Covid-19" annoncés par le groupe, qui ont eu un impact positif de 60 millions d'euros sur l'Ebitda.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 1,24 milliard d'euros, en baisse de 8% à périmètre et taux de change constants.

Les ventes de la division Banques et Acquéreurs (B&A) se sont repliées de 12%, à 611 millions d'euros, pénalisées par les mesures de confinement notamment en Chine et au Brésil. La situation sanitaire devrait continuer à peser sur l'activité au Brésil au cours des prochains trimestres, tandis que la croissance aux Etats-Unis et au Canada reste forte, a précisé le groupe.

Les ventes de la branche "Retail" ont reculé de 4% sur le semestre, en données comparables, à 631 millions d'euros. L'activité au deuxième trimestre a été meilleure qu'attendu, avec une baisse de 14% contre une prévision de repli de 20%, grâce notamment à certaines activités digitales et aux solutions dédiées aux TPE.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 1,24 milliard d'euros au premier semestre.

Pour l'ensemble de l'année, Ingenico a confirmé ses objectifs financiers communiqués en avril, soit une baisse organique de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 9,5%, une marge Ebitda supérieure à 21% et un taux de conversion de l'Ebitda en free cash flow supérieur à 50%.

