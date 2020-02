Coronavirus : Ingenico attend des décalages de chiffre d'affaires sur ses activités

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des terminaux et des solutions de paiement Ingenico a annoncé mardi avoir réalisé une estimation des risques liés au coronavirus sur son activité.

Sur son activité Banques et Acquéreurs (B&A), "une partie des composants entrant dans la fabrication des terminaux de paiement sont dépendant des fabricants asiatiques", a expliqué la société. "Cependant, par la constitution de stocks à travers le monde et des lignes d'assemblage du groupe hors de Chine (Brésil et Vietnam), B&A devrait bénéficier d'un retour rapide de ses capacités de production", a poursuivi Ingenico. Le groupe a néanmoins estimé que des délais pourraient apparaître, conduisant à "un transfert limité" de chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 vers le deuxième.

Dans sa division "Retail", soit les services aux commerçants, Ingenico a indiqué anticipé un décalage du chiffre d'affaires du premier vers le second semestre 2020, en conséquence du ralentissement des déplacements internationaux.

Ce scénario "est basé sur une réouverture progressive des usines asiatiques d'ici la fin mars 2020 et une reprise des déplacements internationaux au second semestre 2020", a précisé l'entreprise.

Ingenico a annoncé cette estimation à l'occasion de la publication de ces résultats annuels, qui sont ressortis conforme aux données non auditées que le groupe avaient livrés au début février lors de l'annonce de son rachat par le groupe français Worldline.

Ingenico a dégagé un résultat net part du groupe de 208 millions d'euros, contre 188 millions d'euros en 2018. Le chiffre d'affaires s'est établi à 3,37 milliards d'euros, en hausse de 10% à taux de change et périmètre constants, tandis que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est ressorti à 606 millions d'euros. Pour 2020, le groupe vise une croissance organique comprise entre 4% et 6% et un Ebitda supérieur à 650 millions d'euros.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

