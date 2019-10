INGENICO : Berenberg favorise la hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ingenico (+3,06% à 88,92 euros) affiche l’une des plus fortes hausses de l’indice SBF 120, soutenu par Berenberg. Le broker allemand a entamé le suivi du spécialiste des paiements avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 106 euros. Le bureau d'études pense qu'Ingenico est bien plus qu'un simple fabricant de terminaux. La société est en plein milieu d'un plan de redressement visant à repositionner ses activités de terminaux et à dynamiser ses activités de services de paiement.Il pense que les anticipations à l'égard de ses activités adressant le marché des PME et d'acqéreur commerçant (merchant acquirer) en Allemagne sont trop pessimistes, que ses activités de commerce électronique sous-performantes s'accéléreront et que sa part du marché mondial des terminaux à 37 % et sa rentabilité resteront intactes.La réussite du plan créera une société affichant une croissance plus élevée et une plus grande visibilité des revenus, ce qui, selon l'analyste, justifiera un multiple de valorisation plus élevé.Berenberg valorise l'action 19 fois le bénéfice par action attendu en 2020, soit avec une décote de 20% par rapport au secteur afin de prendre en compte l'exposition de la société au marché des terminaux, qui est en faible croissance et risque de se contracter à long terme.