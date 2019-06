INGENICO GROUP : Assemblée Générale Mixte Annuelle - Résultats des votes

Communiqué de presse Paris, le 12 juin 2019

Assemblée Générale Mixte annuelle

Résultats des votes

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, a tenu hier son Assemblée Générale Mixte à Paris.

Les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil d’administration. Les principales résolutions approuvées portent sur :

Les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2018 ;

La distribution d’un dividende de 1,10 euro par action ;

La ratification de la nomination de Monsieur Nicolas Huss et son renouvellement en qualité d’Administrateur ;

Les renouvellements de Madame Diaa Elyaacoubi et Madame Sophie Stabile en qualité d’Administratrices indépendantes ;

La nomination de Madame Agnès Audier et de Madame Nazan Somer Ozelgin en qualité d’Administratrices indépendantes et celle de Monsieur Michael Stollarz en tant qu’Administrateur ;

La rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

Les principes et critères de détermination de la rémunération du Président du Conseil d’Administration et du Directeur général pour 2019 ;

L’autorisation d’attribution gratuite d’actions dédiée aux principaux managers et / ou mandataires sociaux du Groupe ;

Le renouvellement de diverses autorisations financières.

Bernard Bourigeaud, Président du Conseil d’administration d’Ingenico Group, a déclaré : « Je tiens à remercier les actionnaires d’Ingenico Group pour leur soutien et leur confiance envers la nouvelle équipe dirigeante et nos administrateurs pour leur engagement ».

Précisions relatives au dividende

Le dividende sera détaché le 17 juin 2019 et mis en paiement le 9 juillet 2019. L’option pour le paiement du dividende en actions nouvelles Ingenico Group au prix de 64,59 euros par action devra être exercé entre le 19 juin 2019 et le 3 juillet 2019 inclus. Au-delà de cette dernière date et à défaut d’exercice de l’option, le dividende sera payé uniquement en numéraire.

Le prix de l’action est égal à 90% de la moyenne des derniers cours cotés sur NYSE Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la réunion de l’Assemblée Générale, diminuée du montant net du dividende.

Les actions ainsi émises en paiement du dividende porteront jouissance au 1er janvier 2019 et seront entièrement assimilées aux actions déjà émises aux négociations sur NYSE Euronext Paris.

A propos d’Ingenico Group

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptance dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque.

En savoir plus sur www.ingenico.com twitter.com/ingenico

Contacts / Ingenico Group

Investisseurs

Laurent Marie

VP Relations Investisseurs

laurent.marie@ingenico.com

(T) / 01 58 01 92 98 Investisseurs

Kévin Woringer

Responsable Relations Investisseurs

kevin.woringer@ingenico.com

(T) / 01 58 01 85 09 Communication

Hélène Carlander

PR Officer

helene.carlander@ingenico.com

(T) / 01 58 01 83 17

