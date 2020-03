INGENICO GROUP : En 2019, Ingenico enregistre des volumes records de micro-dons sur ses terminaux de paiement

Communiqué de presse

Paris, le 10 mars 2020

En 2019, Ingenico enregistre des volumes records de micro-dons sur ses terminaux de paiement

Engagé depuis plusieurs années pour un développement plus responsable, Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 – ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, revient sur le bilan des micro-dons1 enregistrés sur l’année 2019 en Europe. Acteur de la « Tech for Good », le Groupe a été le premier fournisseur de moyens de paiement à intégrer le don sur TPE au Royaume-Uni en 2011, et en France, dès 2015. En étroite collaboration avec ses partenaires, le Groupe poursuit cette démarche depuis plusieurs années.

Ingenico, acteur de la « Tech for Good »

Convaincu que l’acte de paiement, ancré dans le quotidien des consommateurs, doit être responsable, Ingenico se donne pour mission de lui conférer une place nouvelle, celle d’un acte doté d’un impact positif pour la société dans son ensemble. Le Groupe permet ainsi, depuis 2011, d’abord au Royaume-Uni, le micro-don sur terminal de paiement, en accompagnement de l’acte d’achat. Cette démarche a depuis été étendue à la France en 2015, puis à l’Espagne en 2018.

Le micro-don s'inscrit dans le prolongement des actions initiées depuis 2015 par le Groupe2 pour répondre aux enjeux majeurs identifiés par Ingenico dans le secteur du paiement, qu’ils soient sociaux, économiques ou environnementaux.

Pour Nicolas Huss, Directeur général d’Ingenico Group : « Après avoir enregistré en 2019 sur nos terminaux de paiement 17 millions de micro-dons, pour un montant de 4 millions d’euros, grâce à nos partenariats avec microDON, Pennies et Worldcoo , nous entendons aller plus loin et étendre cette démarche à encore plus de marchands et de géographies. Notre objectif est d’impulser les dons sur l’ensemble de nos solutions et d’offrir à un maximum de clients la possibilité de soutenir chaque jour, s’ils le souhaitent, un projet solidaire et utile au plus grand nombre. »

Bilan record des micro-dons en 2019

En 2019, les micro-dons enregistrés sur les solutions Ingenico ont connu un niveau record. Cet acte de solidarité a rencontré un véritable succès auprès des consommateurs en apportant un nouveau souffle aux associations en manque de nouvelles ressources financières.

Sur l’année 2019 :

Le nombre de micro-dons en France a été multiplié par deux par rapport à 2018, s’élevant ainsi à 11 415 309 micro-dons sur un an, pour un montant total de 2 691 036 € collectés ;

a été multiplié par deux par rapport à 2018, s’élevant ainsi à 11 415 309 micro-dons sur un an, pour un montant total de 2 691 036 € collectés ; Au Royaume-Uni , le nombre de micro-dons en 2019 s’est élevé à 1 114 401, pour un montant équivalant à 505 787 € ;

, le nombre de micro-dons en 2019 s’est élevé à 1 114 401, pour un montant équivalant à 505 787 € ; En Espagne, Ingenico a enregistré 4 416 906 micro-dons, pour un montant collecté de 817 627 €.

En Europe, Ingenico et ses trois partenaires - microDON (France), Pennies (Royaume-Uni) et Worldcoo (Espagne) - ont ainsi été à l’origine cette année de 16 946 616 micro-dons, pour un montant total de 4 014 450 €.

Olivier Cueille, Directeur général de microDON, indique : « 2019 est la plus belle année des micro-dons, celle du décollage et de l'explosion. Nous devons profiter de cette dynamique extrêmement positive, en démultipliant l’engagement solidaire en entreprise et en accélérant le déploiement de nos solutions pour, avec Ingenico, faire grandir l’impact de L’ARRONDI solidaire. L’année 2020 s’annonce riche en défis ! »

Pour Alison Hutchinson, Directrice générale de Pennies : « Grâce à des acteurs comme Ingenico - qui a véritablement ouvert la voie au Royaume-Uni – nous avons le pouvoir de faire la différence et de soutenir des causes qui nous inspirent, en nous appuyant sur tout le potentiel offert par les micro-dons et en fédérant une large communauté d’entreprises et de consommateurs au Royaume-Uni, en Irlande du Nord et en République d’Irlande. Si chaque porteur de carte fait don de 30 pences chaque semaine, nous pourrions atteindre des dons à hauteur de 1 milliard £. Aux côtés d’autres acteurs, Ingenico soutient depuis le début l’ascension du mouvement. Pennies devrait cette année atteindre 100 millions de micro-dons, un chiffre historique. »

Pour Borja Goizueta, Partner chez Worldcoo : « 2019 a été la meilleure année dans l’histoire de Worldcoo. Après avoir développé le micro-don sur les terminaux de paiement aux côtés d’Ingenico, nous avons multiplié par dix le montant global des dons par rapport à l’année précédente. »

Le succès des micro-dons dessine les contours de la solidarité de demain

Le concept du micro-don sur terminal de paiement est simple. Lors du paiement par carte bancaire d’un achat dans l’un des magasins participants, le consommateur est invité à ajouter quelques centimes, parfois arrondir à l’euro supérieur, au profit d’une organisation caritative et des projets qu’elle soutient. Par des modalités de dons simplifiées, ce micro-don déclenche l’engagement citoyen chez de nombreux consommateurs. En effet, il a été constaté que deux tiers des français seraient prêts aujourd’hui à utiliser cette forme de don, et cela se vérifie par des taux de participation élevés en magasin3.

Ingenico entend poursuivre son soutien à la mission cruciale de ces centaines d’associations d’intérêt général en France et en Europe, et se donne l’objectif de faire grandir l’impact du micro-don sur terminal de paiement dans des dizaines d’enseignes ces prochaines années.

1 Le micro-don est une solution de générosité embarquée qui permet au consommateur d'ajouter un don de quelques centimes à sa transaction d'achat en magasin, en sélectionnant l'option directement sur le terminal de paiement.

2 Pour en savoir plus sur le programme SHARE d’Ingenico, retrouvez ici l’entretien avec Marine Le Picard, Directrice RSE d’Ingenico.

3 Selon l’étude 2018 de France Générosités parue en avril 2019.

A propos d’Ingenico Group

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation de paiement dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque. www.ingenico.com & twitter.com/ingenico

Pour consulter toutes les publications de nos experts, rendez-vous sur notre blog .

A propos de microDON

Fondée en 2009 par Pierre-Emmanuel Grange et Olivier Cueille, microDON est une entreprise sociale agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) et certifiée B-Corp, qui propose des solutions innovantes pour faciliter l’engagement solidaire. Ces outils de mobilisation solidaire et de mécénat participatif ont pour vocation d’offrir la possibilité à tous d’être acteur du changement de manière simple, indolore et à son échelle. www.microdon.org

A propos de Pennies

Pennies est une fintech responsable primée (n° d'enregistrement 1122489), créée en novembre 2010 au Royaume-Uni. Leur concept de « charity box numérique » est une version améliorée et digitale de la « charity box » traditionnelle, conçue pour s'adapter aux modes de vie de plus en plus dépourvus d'argent liquide. Grâce à Pennies, chacun peut faire un don de bienfaisance auprès des retailers associés à Pennies, par un don de quelques centimes à une association caritative, lors d'un paiement par carte ou par wallet mobile. À ce jour, Pennies a permis d'effectuer le nombre de

89 millions de dons par petite monnaie par le biais de sa « charity box numérique », qui a permis de collecter

22 millions £ de dons pour plus de 550 organisations caritatives, un chiffre qui ne cesse de croître. Pennies est présent chez plus de 60 leaders du retail, de l'hôtellerie et des services, dont Domino's, Boots Opticians, Screwfix, Medivet, Hobbycraft, Topps Tiles, Virgin Holidays, Zizzi, The Entertainer, Greene King, les bijoutiers H Samuel et Ernest Jones, et les outlets de Rontec et MFG. Pennies est également enregistrée en République d'Irlande, à Jersey et sur l'île de Man.

www.pennies.org.uk

A propos de Worldcoo

Worldcoo est une entreprise B Corp qui développe des technologies pour aider les ONG à lever des fonds le plus efficacement possible. L'entreprise est engagée en faveur de l'innovation, la solidarité et la transparence totale dans chaque campagne à laquelle elle participe. Créé en 2012, Worldcoo a financé plus de 375 projets de 35 pays différents et 125 ONG.

www.worldcoo.com

