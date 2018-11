INGENICO GROUP : Evolution de la Gouvernance

Communiqué de presse Paris,

05 novembre 2018

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, annonce, à l'issue du Conseil d'administration qui s'est tenu le 5 novembre 2018, l'évolution de la Gouvernance du Groupe, comme suit :

la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général ;



le départ de Philippe Lazare, Président-Directeur général ;



la désignation de Bernard Bourigeaud en qualité de Président du Conseil d'administration, et ;



la désignation de Nicolas Huss en qualité de Directeur général et coopté en qualité d'administrateur.

Départ du Président Directeur Général

A la demande du Conseil d'administration, Philippe Lazare a remis l'ensemble de ses mandats de Président- Directeur général et d'administrateur à disposition du Conseil, afin de faciliter la transition managériale dans l'intérêt d'Ingenico Group.

Le Conseil d'administration a tenu unanimement à remercier Philippe Lazare pour le travail qu'il a accompli à la tête d'Ingenico depuis onze ans et pour son action décisive pour le développement du Groupe.

Administrateur d'Ingenico Group depuis 2005, nommé Directeur général en 2007 puis Président-Directeur général début 2010, Philippe Lazare a conduit avec ses équipes et le Conseil d'administration la transformation du groupe et la conquête de sa dimension internationale.

En une décennie et sous sa direction, Ingenico Group est devenu une entreprise de croissance profitable et un leader mondial des solutions de paiement dont le chiffre d'affaires est passé de 500 millions d'euros à plus de 2,7 milliards d'euros, générés pour plus de la moitié par des transactions électroniques de paiement.

Dissociation des fonctions et renouvellement de la Gouvernance

Sur proposition du Comité des rémunérations, nominations et gouvernance, le Conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général, qu'il a respectivement confiées, à Bernard Bourigeaud, administrateur indépendant depuis le 29 avril 2016 et, à Nicolas Huss, jusqu'alors Chief Operating Officer (COO). Nicolas Huss a également été coopté administrateur pour la durée du mandat de Philippe Lazare restant à courir.

Bernard Bourigeaud

Bernard Bourigeaud est le fondateur d'Atos qu'il a dirigé pendant 17 ans. Auparavant, il a présidé Deloitte en France et a conduit une carrière internationale avec PW et Continental Grain notamment au Royaume-Uni. Aujourd'hui, il est investisseur, consultant et professeur affilié à HEC.

Il est administrateur de CGI au Canada et d'Ingenico en France. Il est membre de l'Advisory Board de Jefferies à New York et operating partner d'Advent International.



Nicolas Huss

Nicolas Huss a rejoint le Groupe Ingenico en juillet 2017, en tant Vice-président exécutif en charge de la stratégie et la performance. En septembre 2017, il a été nommé Vice-président exécutif, en charge de la division Retail. En juillet 2018, il a été nommé au poste de COO du Groupe et a ainsi sous sa responsabilité les deux divisions « Retail » et « Banques et Acquéreurs » ainsi que l'organisation de l'entité nord-américaine (« NAR »).

Nicolas Huss, 54 ans, possède une connaissance approfondie du secteur des paiements et du management d'équipes internationales.

De 2004 à 2010, il a travaillé pour GE Capital au Mexique puis en Espagne, où il a été promu en 2008 au poste de CEO de GE Money.

De 2010 à 2012, il a rejoint Bank of America en tant que SVP en charge de l'optimisation du portefeuille et de la gestion des risques, poste basé entre le Royaume-Uni et l'Espagne.

De 2012 à 2013, il était PDG d'Avantcard, pour l'Espagne et l'Irlande, filiale d'Apollo Global Management.

De 2013 à 2017, Nicolas Huss devient PDG de Visa Europe, poste basé à Londres. Durant cette période, il a mené une transformation d'ampleur du Groupe, en repositionnant le client au centre de la stratégie, en saisissant les opportunités du marché et en capitalisant sur l'innovation. Il en a résulté d'excellents résultats financiers qui ont abouti à l'acquisition de Visa Europe par Visa Inc. en 2016.

Nicolas Huss est également administrateur indépendant d'Amadeus depuis juin 2017.

Il est titulaire d'une Licence en droit et diplômé d'une Maîtrise de sciences politiques (Toulouse).

