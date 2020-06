INGENICO GROUP : Ingenico accompagne l'innovation chez franprix pour simplifier l'adhésion à bibi!

Ingenico Enterprise Retail accompagne l’innovation

chez franprix pour simplifier l’adhésion à bibi!

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 – ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées est fier d’accompagner franprix dans le déploiement d’une nouvelle innovation : l’adhésion à bibi!, son programme d’avantages clients, grâce aux terminaux de paiement en magasin.

Le terminal de paiement, point d’interaction majeur lors de l’acte d’achat, deviendra à partir de début juin, un nouveau canal de communication pour faire adhérer les clients de franprix à son programme bibi!. Aujourd’hui, l’adhésion aux programmes de fidélité est perçue comme fastidieuse, alors que le consommateur est à la recherche de gain de temps mais aussi de bonnes affaires. L’objectif est donc simple : repenser complètement les différents canaux d’adhésion pour permettre aux clients de découvrir bibi!, y souscrire facilement et en profiter régulièrement.

À l’issue de la transaction dans le magasin, un message sur le terminal de paiement invite le client à saisir son numéro de téléphone mobile pour devenir membre du programme d’avantages clients de fidélité de franprix. Il reçoit ainsi un SMS avec un lien pour accéder directement à un formulaire d’adhésion digital.

« Cette innovation s’inscrit dans notre stratégie de « facilitateur des urbains ». Un positionnement qui nous conduit à sans cesse innover pour offrir des solutions adaptées et efficaces à nos clients. Le terminal de paiement est le trait d’union entre mes achats et mon programme d’avantages, il devient donc un canal pertinent qu’il nous fallait tester. » indique François Alarcon, Directeur Stratégie et Innovation chez franprix

Ce seront donc les clients de 5 magasins de l’enseigne* qui auront la primeur de découvrir et expérimenter cette solution innovante.

Guillaume Pascal, EVP Enterprise Retail chez Ingenico Group ajoute : « Nous sommes très fiers de la confiance que nous accorde franprix depuis des années et très heureux de les accompagner toujours plus loin dans leurs expérimentations et leurs innovations. Ingenico et franprix ont notamment en commun cette volonté de mettre le client au cœur de leurs préoccupations. »

---

bibi!, plus qu’un programme de fidélité, un programme d’avantages clients

Il y a un an, franprix dépoussiérait et redéfinissait les contours de la fidélité avec bibi!. Un nom à la fois populaire et énigmatique qui va plus loin que les programmes de « fid » classiques en récompensant chaque client pour sa relation avec l’enseigne.

Un programme digital et personnalisé !

En effet, au-delà des économies faites sur les produits franprix bio et ceux du quotidien, les clients sont également récompensés à chaque visite en magasin ou commande sur l’appli et le site franprix, quel que soit le montant de leurs achats, et à chaque interaction avec l’enseigne sur les réseaux sociaux ou sur le site internet de l’enseigne. À la clé, des réductions personnalisées sur les achats ou des offres sur-mesure aux profils tels que des places de cinéma, des séances dans des spas ou encore des sessions de babysitting !

---

*Magasins franprix concernés :

franprix Lamark : 116 RUE LAMARCK 75018 PARIS

franprix Croix Nivert : 63 RUE CROIX NIVERT 75015 PARIS

franprix Rue des Poissonniers : 76 RUE DES POISSONNIERS 75018 PARIS

franprix Rue Petit : 98-108 RUE PETIT 75019 PARIS

franprix Rue de Montreuil : 63 RUE DE MONTREUIL 75011 PARIS

À propos d’Ingenico Group

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 – ING) construit le paiement de demain au service d’une croissance durable et inclusive. Leader mondial des solutions de paiement intégrées, le Groupe accompagne les marchands avec son offre de services sécurisés sur l’ensemble des canaux de vente et s’adapte aux ambitions de ses clients pour les aider à garantir une expérience client unique. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des plus petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. Il s’appuie sur un ancrage mondial fort, avec plus de 8 000 collaborateurs dans le monde, 90 nationalités et une présence commerciale dans 170 pays. Notre communauté internationale d’experts du paiement anticipe les évolutions du commerce et les comportements des consommateurs pour fournir à nos clients les solutions technologiques de pointe les plus complètes, partout où ils en ont besoin.



Suivez Ingenico :

www.ingenico.com

twitter.com/ingenico

Pour consulter toutes les publications de nos experts, rendez-vous sur notre blog .

À propos de franprix

Avec ses 900 points de vente en Ile-de-France et dans les grandes villes du couloir rhodanien et de l’arc méditerranéen, franprix, intégrée au groupe Casino, est l’enseigne de proximité des grandes villes métropoles. L’enseigne franprix est très attachée à la dimension humaine du commerce. Ses points de vente font partie de la vie quotidienne de ses clients. franprix propose une offre alimentaire complète qui répond aux attentes des citadins en quête de qualité, d’innovation, d’authenticité et de goût. L’enseigne propose également des services de proximité afin de faciliter la vie de tous les jours de ses clients. Son nouveau concept de magasins qui associe lieu de vente et lieu de vie, a été récompensé par le « Janus du commerce » décerné par l’Institut français du design (2015), ainsi que par les « Trophées LSA de l’Innovation » dans la catégorie « Concept alimentaire » (2015). En 2017, l’enseigne a reçu le Trophée LSA de l’Entreprise cross-canal de l’année, et en 2018 le Grand Prix Stratégie du Digital pour son application e-commerce.

https://www.franprix.fr @franprix

Contacts / Ingenico Group

Médias

Hélène Carlander - Global Press Officer

+33 (0)7 72 25 96 04

helene.carlander@ingenico.com

Investisseurs

Laurent Marie - VP Relations Investisseurs et Communication financière

(T) : +33 (0)1 58 01 83 24

laurent.marie@ingenico.com

Contacts presse / franprix

Déborah Petit • d.petit@highco.fr • 01 77 75 65 63 • 06 10 24 08 20

Karine Perrier • k.perrier@highco.fr • 01 77 75 65 82 • 06 10 65 00 57

Pièce jointe