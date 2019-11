INGENICO GROUP : Ingenico s'associe à la Fintech Pundi X pour proposer le paiement par cryptomonnaie partout dans le monde

Communiqué de presse

Singapour, le 12 novembre 2019

Ingenico s’associe à la Fintech Pundi X pour proposer le paiement par cryptomonnaie partout dans le monde

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées et la Fintech singapourienne Pundi X annoncent avoir franchi une étape clef dans l’adoption des paiements en cryptomonnaies dans le monde, grâce à l’intégration réussie de la solution XPOS de Pundi X aux terminaux APOS A8 d’Ingenico.

Simplifier les paiements grâce à la blockchain

Grâce à ce partenariat, les commerçants équipés des modèles APOS A8, la solution POS portable d’Ingenico reposant sur l’OS Android, pourront désormais accepter les paiements dans différents types de cryptomonnaies, tout en offrant à leurs clients une expérience transactionnelle plus sécurisée et parfaitement intégrée, grâce à la blockchain.

« Nous sommes heureux de ce nouveau partenariat avec Ingenico, leader mondial des paiements. Grâce à cette collaboration, Pundi X va pouvoir tirer le meilleur parti de l’APOS A8, le terminal de paiement Android le plus vendu dans le monde, et bénéficier de la force de frappe mondiale d’Ingenico dans de nombreux marchés stratégiques, déclare Zac Cheah, cofondateur et président de Pundi X. L’intégration des paiements en cryptomonnaie sur les modèles APOS A8 d’Ingenico permettra d’étendre considérablement l’accès aux cryptomonnaies et à la technologie blockchain en général. »

« Ingenico est constamment à la recherche des meilleures innovations pour enrichir ses services transactionnels, et l’approche très innovante de Pundi X axée sur la blockchain a été un critère déterminant, ajoute Marcus Low, directeur de la région Asie-Pacifique chez Ingenico Group. Grâce à ce partenariat, nos solutions sont désormais prêtes à accepter des transactions qui vont de plus en plus dessiner le futur du paiement, et à proposer à nos clients du monde entier une solution de paiement par cryptomonnaie parfaitement fiable. »

Le crypto-paiement, au service d’une communauté blockchain de plus en plus nombreuse

En intégrant le module XPOS sur leurs terminaux Ingenico, les commerçants pourront désormais prendre en charge les transactions de nombreux types de cryptomonnaies - BTC, ETH, BNB, XEM, DGX, DAI, ENQ, KNC, KCS, FX, QTUM, NPXS, NPXSXEM - ainsi que celles intégrées à l’écosystème de paiement de Pundi X.

Les commerçants disposant du module XPOS sur la solution Ingenico et les détenteurs de « crypto-tokens » pourront ensemble effectuer une transaction directement via l’application mobile de PundI X, XWallet, ou la carte physique XPASS, la carte de Pundi X qui facilite les paiements et qui est compatible avec plusieurs cryptomonnaies. Le terminal POS appliquera automatiquement le taux de change de la monnaie fiduciaire vers la cryptomonnaie dans le point de vente, pour offrir une expérience transactionnelle rapide et parfaitement fluide.

La solution XPOS de Pundi X est désormais déployable sur tous les terminaux Ingenico APOS A8, dans tous les grands marchés mondiaux.

À propos d’Ingenico Group

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation de paiement dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque.

À propos de Pundi X

Pundi X est une société leader du développement d’appareils basés sur la blockchain : elle a notamment créé XPOS, la première solution de point de vente au monde permettant aux commerçants et à leurs clients d’effectuer leurs transactions dans la blockchain en magasin. Le modèle XPOS est déjà utilisé dans plus de 30 pays comme l’Argentine, l’Australie, la Colombie, la Corée, la France, la Suisse, l’Afrique du Sud, Taïwan, les États-Unis et l’Ouganda. Pundi X compte déployer 100 000 terminaux à l’échelle du marché mondial du retail d’ici 2021. L’application XWallet développée par la société compte aujourd’hui plus de 400 000 utilisateurs enregistrés. Pundi X a également produit le premier téléphone blockchain entièrement fonctionnel. Baptisé Blok on Blok (ou BOB), l’appareil repose sur le protocole décentralisé Function X qui permet aux utilisateurs de reprendre le contrôle sur leurs données personnelles. L’entreprise est basée à Singapour et présente à l’international, avec des bureaux à Jakarta, São Paulo, Séoul, Shenzhen, Taipei et Tokyo. Figurant dans le classement 2018 des 50 startups Fintech les plus innovantes de KPMG et H2 Ventures, Pundi X est membre de la Singapore Fintech Association, de la Fintech Association of Hong Kong, du Blockchain Collaborative Consortium (Japon), d’ACCESS et de la Swiss Finance + Technology Association. La société est également co-fondatrice de l’Asosiasi Blockchain Indonesia. Pour en savoir plus : pundix.com ou écrire à press@pundix.com .

