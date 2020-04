INGENICO GROUP : Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2019

Paris, le 24 avril 2020

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 – ING) annonce que son document d’enregistrement universel a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 avril 2020.

Il peut être consulté dans la rubrique Finance du site internet du Groupe à l’adresse http://www.ingenico.com/fr/finance .

Le document d’enregistrement universel prend en compte l’évolution de la crise sanitaire du Covid-19, dont les effets sont reflétés notamment dans les sections 1.2.4 (« Risques stratégiques »), 4.1.3 (« Principaux risques et incertitudes pour 2020 ») et 4.2 (« Perspectives et tendances ») (cette dernière section reprenant la mise à jour des perspectives 2020 annoncée dans le communiqué de presse du 22 avril 2020).

Les documents suivants sont intégrés dans le Document d’enregistrement universel 2019 :

Le rapport financier annuel 2019 ;

Le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

Le descriptif du programme de rachat d’actions.

Une version anglaise sera prochainement disponible sur notre site Internet.

