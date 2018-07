INGENICO GROUP : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2018

Paris, le 25 juillet 2018

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2018

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et avoir déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2018.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adresse www.ingenico.com/finance dans la rubrique « information réglementée ».

A propos d'Ingenico Group

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l'ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S'appuyant sur le plus large réseau d'acceptation dans le monde, nos solutions s'adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque.

En savoir plus sur www.ingenico.com twitter.com/ingenico

Investisseurs

Laurent Marie

VP Relations Investisseurs & Communication financière

laurent.marie@ingenico.com

(T) / 01 58 01 92 98 Investisseurs

Kévin Woringer

Responsable Relations Investisseurs

kevin.woringer@ingenico.com

(T) / 01 58 01 85 09



Communication

Coba Taillefer

Responsable Communication Externe

coba.taillefer@ingenico.com

(T) / 01 58 01 89 62

