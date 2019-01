INGENICO GROUP : Mise à jour du contrat de liquidité

INGENICO GROUP

Société Anonyme au capital de 63 144 527 euros

Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle

75015 Paris

RCS Paris : 317 218 758

Paris, le 25 janvier 2019

Mise à jour du contrat de liquidité

Ingenico et Rothschild Martin Maurel ont signé un nouveau contrat de liquidité qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Ce nouveau contrat est établi suite aux évolutions de la règlementation relative aux contrats de liquidité et est conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019.

La plateforme de négociation sur lesquelles les transactions au titre du contrat de liquidité seront effectuées est Euronext Paris.

Il est précisé, qu'en application des dispositions du contrat, les situations ou les conditions conduisant à sa suspension ou à sa cessation sont les suivantes :

L'exécution du Contrat est suspendue dans les conditions visées à l'article 5 de la Décision AMF. Elle est suspendue en outre à la demande de l'Emetteur pour des raisons techniques, telles que le comptage des actions ayant droit de vote avant une assemblée générale ou le comptage des actions donnant droit au dividende avant son détachement, et ce pour une période qu'il précise.

Le contrat pourra être résilié dans les conditions suivantes :

à tout moment par l'Émetteur, sans préavis dans les conditions de clôture du Compte de liquidité prévues à l'article 13.

par l'Animateur avec un préavis d'un mois. A l'issue du préavis, le Compte de liquidité est clôturé dans les conditions prévues à l'article 13.

A la date du 2 janvier 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 9.047.621 €

- 0 titre

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: INGENICO via Globenewswire