INGENICO GROUP : Révision à 510 millions de l'EBITDA 2018 liée à la division B&A - Accélération de la croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre 2018

Communiqué de presse Paris,

23 octobre 2018

La performance du chiffre d'affaires T3 illustre l'accélération prévue sur le second semestre

Chiffre d'affaires de 687 millions d'euros, en croissance de 8% en données comparables et

15% en croissance publiée

Accélération de la croissance de Retail à 12% 1 , performance de Bambora conforme à nos attentes

Banks & Acquirers en croissance de 4% 1 avec un mix géographique défavorable

Effet de change négatif de 22 millions d'euros par rapport à l'année dernière

Révision de notre objectif d'EBITDA 2018 à 510 millions d'euros

Chiffre d'affaires en croissance sur le second semestre, avec un mix géographique défavorable à la profitabilité de Banks & Acquirers

Confirmation des plans de réductions de coûts annoncés

5 millions d'euros d'impact négatif additionnel des taux de change dans l'EBITDA révisé

Conversion de l'EBITDA en FCF ajusté entre 40% et 45%

Lancement d'un plan d'optimisation de la performance de Banks & Acquirers

Décision du Conseil d'Administration de confier à un comité d'administrateurs indépendants le réexamen, en liaison avec le management, des options stratégiques de la société et de l'évolution de sa gouvernance

Philippe Lazare, Président-directeur général d'Ingenico Group, a commenté : « Cette performance trimestrielle illustre l'accélération du chiffre d'affaires en fin d'année que nous prévoyions pour 2018. La division Retail atteint, pour la première fois, une croissance à deux chiffres, grâce d'une part à une excellente performance de SMB, et d'autre part à une amélioration continue de la performance de Global Online et des activités américaines de la division Enterprise. La révision de nos objectifs 2018 est exclusivement liée à la performance décevante de la division Banks & Acquirers, en dépit de son retour à la croissance.

L'année 2018 illustre le basculement du centre de gravité du Groupe vers les activités Retail, entrainant un profil de revenus plus récurrents. Elle confirme à la fois le bien-fondé de la stratégie d'acquisitions et de développement menée par le groupe, mais aussi l'évolution différenciée de ses deux activités. Comme indiqué lors de notre dernière communication, Ingenico mène une revue de ses options stratégiques au niveau du groupe et de ses deux divisions afin d'améliorer le profil de création de valeur du Groupe. »

Chiffres-clés du troisième trimestre 2018

T3 2017 Publié T3 2017

Pro forma* T3 2018 M€ % Variation M€ M€ Comparable1 Publiée Retail 260 314 345 12% 33% SMBs 35 89 103 20% 196% Global Online 124 124 136 11% 9% Entreprise 101 101 106 8% 6% Banks & Acquirers 337 343 342 4% 1% EMEA 155 152 127 -17% -18% Amérique Latine 44 44 58 55% 31% Amérique du Nord 45 45 42 -6% -7% Asie-Pacifique 93 101 113 14% 21% TOTAL 597 656 687 8% 15% * Les chiffres 2017 PF incluent les acquisitions réalisées au cours de l'année 2017 à 100%

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018.

Eléments clés du troisième trimestre 2018

Accélération de la croissance de Retail qui atteint 12%1

Croissance de 20% de la business line SMB, tirée par le succès de l'intégration de Bambora ainsi que par son développement en Allemagne

Retour à une croissance à deux chiffres (+11%) pour la business line Global Online, soutenue par de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits

Performance robuste de la business line Enterprise (+8%) portée à la fois par l'Amérique du Nord et les services in-store en Europe

Banks & Acquirers en croissance de 4%1

Bonne dynamique en Asie-Pacifique

Forte accélération de la croissance en Amérique Latine

Performance décevante en Europe & Moyen-Orient et en Amérique du Nord

Performance du troisième trimestre 2018

Au troisième trimestre 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 687 millions d'euros, en croissance de 15% à données publiées, incluant un effet de change négatif de 22 millions d'euros. A données comparables, le chiffre d'affaires progresse de 8% par rapport au troisième trimestre 2017.

Le chiffre d'affaires de la business unit Retail ressort à 345 millions d'euros, en progression de 33% à données publiées, incluant un effet de change négatif de 8 millions d'euros. La croissance à données comparables ressort à 12% au cours du troisième trimestre 2018. L'intégration de Bambora est parfaitement en ligne avec nos anticipations, notamment avec le déploiement prometteur de son modèle en Allemagne ce trimestre.

Small & Medium Businesses (+20%) : La forte performance du trimestre illustre le succès de l'intégration de Bambora dont la dynamique ressort en phase avec nos prévisions. Au cours du trimestre, plus de 4 000 nouveaux marchands par mois ont rejoint la communauté des clients SMB démontrant ainsi la pertinence de l'offre. En plus de son positionnement historique dans les pays nordiques, la performance du trimestre a été tirée d'une part, par les activités d'acquiring qui continuent de progresser avec des volumes en croissance de plus de 30% et d'autre part, par la transformation de l'entité allemande avec une organisation et une dynamique commerciale renouvelée. En parallèle, le trimestre a été marqué par la conclusion d'un partenariat avec Payworks afin de lancer de nouvelles solutions de paiement innovantes à destination des verticaux intégrés.



Global Online (+11%) : Comme anticipé, la division retrouve une croissance organique à deux chiffres. Le taux de churn demeure à un taux historiquement bas et l'activité profite du déploiement de nouvelles fonctionnalités et d'un on-boarding de clients plus efficace. Son organisation plus rationnelle permet au groupe de fournir plus facilement et rapidement qu'auparavant de nouveaux produits. Cela s'illustre avec le moyen de paiement Trustly nouvellement accepté, le déploiement de nouvelles versions de gateways de paiement compatibles avec les dernières versions des plateformes de commerce électronique. Le déploiement des Chatbot auprès de clients emblématiques se poursuit, ces solutions affichant des taux de conversion particulièrement élevés. Au cours du trimestre, de nombreux clients ont rejoint notre plateforme tels que Iberostar, Trip.com, Elevate Financial ou TickMill entre autres.



Entreprise (+8%) : Comme indiqué au cours de la publication des résultats du premier semestre, la division a bénéficié ce trimestre d'un contrat significatif auprès d'un grand distributeur américain. De fait, la performance nord-américaine est ressortie en forte croissance tout au long du trimestre et devrait continuer d'être tirée par les premiers renouvellements EMV en provenance du Retail et par la forte traction de nos solutions mobiles. En parallèle, la dynamique européenne reste contrastée, la Turquie étant fortement impactée par les conditions macroéconomiques, et à l'inverse des activités de processing très bien orientées. La division affiche également en Allemagne des succès commerciaux au sein du secteur de la Santé et bénéficie du déploiement du contrat Deutsche Post.

La business unit Banks & Acquirers affiche un chiffre d'affaires de 342 millions d'euros, en croissance de 1% à données publiées et impactée par un effet de change négatif de 13 millions d'euros. A données comparables, l'activité ressort en croissance de 4% au cours du troisième trimestre 2018. La dynamique a continué de s'améliorer au cours du trimestre, tirée par la bonne performance de clients importants au sein des régions Asie-Pacifique et Amérique Latine. L'Europe, quant à elle, reste faible, impactée par une saisonnalité trimestrielle défavorable ainsi que par la sortie progressive du marché iranien.

Europe, Moyen Orient & Afrique (-17%) : Malgré la forte performance de l'activité en France tirée par la poursuite du déploiement de Telium Tetra, la performance de la région a été impactée par le sur-stockage de terminaux chez nos principaux clients du nord de l'Europe à la suite de la migration PCI. Cet impact devrait perdurer sur les prochains trimestres et se réduira à mesure que ces clients réduiront leurs stocks. Comme anticipé, la situation iranienne ne s'est pas améliorée et a donc impacté la dynamique de la région. L'activité est aussi restée sous pression du fait de la consolidation en cours en Allemagne ainsi que des effets de saisonnalité sur la région ibérique. Ces effets devraient se dissiper d'ici la fin d'année. L'Europe de l'Est continue de faire face à une base de comparaison élevée en Russie. En parallèle, le lancement d'Axium est en phase avec le plan produit.



Asie-Pacifique (+14%) : La tendance globale s'est nettement améliorée dans la région, notamment grâce à l'Inde qui revient en croissance positive après deux trimestres impactés par une base de comparaison élevée relative au processus de démonétisation. L'Australie accélère grâce aux gains de nouveaux contrats, tout comme le Japon qui monte en puissance avec de nouvelles certifications liées à la migration EMV en cours. Le marché d'Asie du Sud-Est reste dynamique, tiré par l'Indonésie qui revient sur un rythme d'activité normatif. La Chine est stable comme anticipé avec un bon momentum qui perdure sur l'APOS (~460k unités livrées au cours du trimestre).





Amérique Latine (+55%) : La performance trimestrielle illustre la forte reprise de l'activité au Brésil. La dynamique du pays a été tirée par les gains de nombreux contrats auprès d'importants acquéreurs locaux grâce au succès de Telium Tetra et le déploiement de produits Android. Cela a permis à Ingenico de gagner des parts de marché au cours du trimestre. Le reste de la région a été porté par le Mexique, qui a rebondi après un trimestre impacté par les anticipations relatives aux élections présidentielles, ainsi que par la forte performance de l'Argentine.



Amérique du Nord (-6%) : La dynamique trimestrielle ressort en demi-teinte, avec le Canada qui affiche une forte performance et les Etats-Unis plus en retrait. A l'inverse de l'activité nord-américaine contribuant à la business unit Retail, la partie Banks & Acquirers reste impactée par une montée en puissance plus lente que prévue de l'activité avec les ISV, tout comme certaines certifications plus longues à obtenir. Néanmoins, le trimestre a été marqué par quelques étapes importantes comme la signature du partenariat avec Toshiba ouvrant à Ingenico Group le vaste et prometteur marché du commerce de proximité.

Perspectives 2018 ajustées

Ingenico Group vise désormais un EBITDA de 510 millions d'euros au lieu d'au moins 545 millions d'euros précédemment. Le nouvel objectif intègre une performance décevante de Banks & Acquirers. La division est pénalisée par des effets de mix géographique qui impactent défavorablement sa profitabilité. Le taux de conversion de l'EBITDA en FCF ajusté est attendu entre 40% et 45% contre au moins 45% précédemment. Suite aux récentes évolutions des devises, la guidance intègre désormais entre 30 et 35 millions d'euros d'impact négatif des taux de change contre 25 à 30 millions d'euros précédemment.

Conférence téléphonique

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 sera commenté lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le 23 octobre 2018 à 8h00, heure de Paris (7h au Royaume-Uni). Elle sera accessible en composant l'un des numéros suivants : +33 (0)1 72 72 74 03 (depuis la France), +1 646 722 4916 (pour les États-Unis) et +44 (0)20 7194 3759 (pour l'international) avec le numéro de conférence : 13948420#. La présentation sera disponible sur www.ingenico.com/finance

Le présent document contient des données de nature prospective. Les tendances et objectifs indiqués dans le présent document sont fondés sur des données, hypothèses et estimations, considérées comme raisonnables par Ingenico Group. Ces données, hypothèses et estimations, sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment aux résultats d'Ingenico Group et de ses filiales. Ces données de nature prospective ne constituent en aucun cas une garantie de performance future, présentent des risques et des incertitudes. Les résultats réels sont susceptibles d'être substantiellement différents de ceux figurant dans ces données de nature prospective. Ingenico Group ne prend donc pas d'engagement ferme sur la réalisation des objectifs figurant dans le présent document. Ingenico Group et ses filiales, dirigeants, représentants, employés et conseils respectifs n'acceptent aucune responsabilité de quelque nature que ce soit au titre de ces informations prospectives. Le présent document ne constitue en aucun cas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'acquisition ou de souscription de valeurs mobilières ou instruments financiers.

Prochains événements Publication des résultats annuels 2018 : 26 février 2019

ANNEXE 1

Chiffres clés des neuf premiers mois 2018

9 mois

2017 Publié 9 mois

2017 PF* 9 mois 2018 M€ % Variation M€ M€ Comparable1 Publiée Retail 775 939 975 8% 26% SMBs 103 260 288 15% 180% Global Online 363 369 380 9% 5% Entreprise 309 311 307 1% -1% Banks & Acquirers 1 044 1 060 941 -7% -10% EMEA 444 435 370 -14% -17% Amérique Latine 121 121 130 26% 7% Amérique du Nord 137 137 119 -8% -13% Asie-Pacifique 343 367 321 -9% -6% TOTAL 1 819 1 999 1 916 0% 5% * Les chiffres 2017 PF incluent les acquisitions réalisées au cours de l'année 2017 à 100%

ANNEXE 2

Suite à l'évolution de ses activités et afin de soutenir sa position de leader mondial de l'acceptation omnicanal, Ingenico Group a désormais une organisation orientée clients. Le Groupe est structuré autour de deux secteurs opérationnels : Banques & Acquéreurs (B&A) et Retail.

Le chiffre d'affaires consolidé pro forma pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 tient compte de l'intégration des sociétés Techprocess, IECISA, SST et du groupe Bambora. Il a été préparé comme si chacune de ces acquisitions avait eu lieu le 1er janvier 2017.

1. NOUVELLE REPARTITION GEOGRAPHIQUE EN BASE PUBLIEE En million d'euros T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 2017 Retail 243 272 260 325 1 099 SMBs 33 35 35 72 175 Global Online 111 127 124 131 494 Entreprise 99 110 101 122 434 Banques & Acquéreurs 351 356 337 367 1 411 EMEA 142 147 155 159 602 Amérique Latine 40 37 44 49 170 Amérique du Nord 37 55 45 50 187 Asie-Pacifique 132 118 93 111 454 TOTAL 594 628 597 692 2 510 2. NOUVELLE REPARTITION GEOGRAPHIQUE EN BASE IFRS 15 PRO FORMA En million d'euros T1 2017 PF T2 2017 PF T3 2017 PF T4 2017 PF 2017 PF Retail 299 327 314 340 1,280 SMBs 81 90 89 89 349 Global Online 118 127 124 131 500 Entreprise 100 111 101 119 431 Banques & Acquéreurs 354 363 343 369 1,428 EMEA 137 146 152 158 594 Amérique Latine 40 37 44 49 170 Amérique du Nord 37 55 45 50 187 Asie-Pacifique 140 126 101 114 480 TOTAL 653 691 656 708 2,708



À périmètre et change constants. EBITDA est une notion extra-comptable représentant le résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et provisions, et coût des actions distribuées au personnel et aux mandataires sociaux. Flux de trésorerie disponible ajusté des éléments non récurrents (coûts d'acquisition et de restructuration)

