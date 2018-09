INGENICO : JPMorgan met la pression sur l'action

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ingenico (-3,31% à 58,50 euros) est fragilisé par une note de JPMorgan, qui regrette que l’objectif 2018 du spécialiste des transactions sécurisés n’a pas été modifié. Toujours Neutre sur la valeur, il a abaissé son objectif de cours de 86 euros à 61 euros. Etant donné l’importante déception au niveau de la marge au premier semestre, le bureau d’études jugeait que l’objectif annuel du groupe serait très difficile à atteindre.Sur les six premiers mois de l'année, le spécialiste des transactions sécurisés a généré un Ebitda ajusté de 194 millions d'euros. Pour atteindre le bas de sa fourchette d'objectifs de 545 millions d'euros en 2018, l'Ebitda ajusté du second semestre devrait atteindre 354 millions d'euros, en croissance de 81,4% par rapport à la première partie de l'année. Or, sur 15 dernières années, il a progressé de 16,3% en moyenne entre ces deux périodes.L'analyste observe que le titre a corrigé, mais que l'objectif d'Ingenico n'a pas été modifié.Même si l'objectif de cours du broker est supérieur au niveau actuel de l'action Ingenico, il s'attend à ce que sa dynamique soit négative jusqu'à la publication des revenus du troisième trimestre. Il envisage alors deux hypothèse : soit Ingenico dévoile des ventes qui crédibilisent ses objectifs 2018, soit ces derniers sont abaissés pour être atteignables.Les prévisions d'Ebitda de JPMorgan ont été réduites de 6% pour 2018 et de 2% pour 2019 et 2020.